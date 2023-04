Delon Armitage a vivement remercié les supporters toulonnais lors du Hall of Fame du RCT. Mais l’ancien arrière de Toulon en a également profité pour insulter les supporters de Clermont.



Delon Armitage n’a rien perdu de son sens de la démesure. Invité du Hall of Fame du RC Toulon, l’ancien arrière de Toulon en a profité pour retrouver ses anciens coéquipiers et le public varois. Sur scène, l’Anglais s’est également fendu d’une insulte envers les supporters de Clermont. "Je tiens vraiment à vous remercier, vous les supporters de Toulon. Que ce soit dans les avions, au stade on quand on passait, et même quand j’ai été sifflé pendant quatre ans par ces b*tards de Clermont ! Merci beaucoup !". Les réactions sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé dans un camp comme dans l’autre.

Un geste et des sifflets

Pour rappel, Delon Armitage avait été sifflé à chaque prise de balle par les supporters clermontois après la finale de coupe d’Europe 2013. L’arrière anglais avait chambré Brock James en faisant un signe d’au revoir de la main avant de marquer l’essai de la victoire pour le RCT. Dix ans plus tard, Delon Armitage n’a donc pas oublié les sifflets qui tombaient des tribunes après ce geste resté dans la légende.