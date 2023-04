À l'occasion du Hall of Fame du RC Toulon, Jonny Wilkison a retrouvé les supporters toulonnais pour un moment de fête, sur le campus RCT. Six ans après son départ, les "fadas" adulent toujours autant l'ancien ouvreur anglais.

Et soudain, le campus RCT se souleva. Retenu à l’extérieur du complexe sportif de Toulon, Jonny Wilkinson pénétra tel un prophète sur la pelouse de la moderne enceinte du club varois. Plus de 500 supporters crièrent alors le nom de leur idole parti à l’été 2014, après un doublé Top 14 - Coupe d’Europe inédit. "C’est notre dieu. Il a été tellement impressionnant toutes ces années-là que je ne peux même pas ressortir un match référence. La sérénité et l’état d’esprit qu’il a amenés étaient tellement fortes. Lui et Joe Van Niekerk sont à la base des années glorieuses du RCT" clame Didier, fervent supporter de Toulon depuis trente ans.

Et pour comprendre la puissance de sa venue, Johnny Wilkinson prononça une seule phrase qui embrasa le Campus RCT : "je ne sais pas ce que je représente ici", à l'occasion du Super Moscato Show, spécialement délocalisé à Toulon. Parmi toutes les légendes qui ont traversé Toulon, "Sir Jonny" est sans doute la plus iconique.

Le plus grand des Toulonnais ?

Avec 141 matchs disputés et 1181 points enquillés sous la tunique rouge et noire, Jonny Wilkinson a laissé une trace indélébile dans le grand Toulon des années 2010. Arrivé en 2009 après douze ans passés à Newcastle, "Wilko" a surtout gagné deux coupes d’Europe et un bouclier de Brennus avec le RCT. Stéphane n’a pas oublié le passage du demi d’ouverture anglais sur la rade. "Il s’entraînait peut-être plus dur que les autres pour être là où il a fini sa carrière. Il a été tellement décisif sur les rencontres de phase finale… Je n’ai pas les mots en fait" .

Inondé de "fadas" en rouge et noir à sa sortie du campus RCT, Jonny Wilkinson n'a pas pu échapper à la furia des supporters toulonnais qui l'ont tant aimé entre 2009 et 2014. Avant d'être officiellement honoré ce mardi soir, pour la première promotion du Hall of Fame du RCT, "Wilko" a repris des vagues toulonnaises plein la tête.