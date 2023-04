Les leaders du classement ont assumé leur statut lors de cette 28e journée, en assurant leur place dans le top 6. Les équipes qui disputeront la phase finale sont d'ailleurs connues depuis ce vendredi soir. Concernant le maintien, Carcassonne a fait la très mauvaise opération de la journée et se retrouve dos au mur... Voici les enseignements de cette 28e journée de Pro D2.

La barre des 100 pour Oyo

Le leader de la Pro D2 recevait Provence Rugby, qui pouvait encore rêver des phases finales en faisant un coup à Charles Mathon. Seulement voilà cette saison, Oyonnax est beaucoup trop fort, et même en étant déjà assuré de disputer les demi-finales, s’est imposé avec le bonus offensif. Avec 102 points au compteur, les Oyomen ne battront pas le record de points (117) qui restera propriété de Montauban (2005-2006) et Lyon (2013-2014, 2015-2016). Mais il reste deux rencontres, et donc 10 points à distribuer : en cas de succès bonifiés à Massy et contre Angoulême, les joueurs de Joe El Abd battront leur propre record (111). Pour Provence Rugby, le rêve des phases finales prend fin. Avec 11 points de retard sur Nevers, le top 6 est complet.

Mont-de-Marsan assure sa qualification

Les Montois ont su dompter l’abondante pluie landaise pour s’offrir Montauban ce vendredi soir (25-8). Plus puissants et dominateurs tactiquement, les coéquipiers de Willie Du Plessis n’ont fait aucun de cadeau à des Montalbanais en lutte pour le maintien en cette fin de saison. Grâce à ce succès précieux, acquit alors que les deux équipes ont évolué à 14 contre 14 pendant la majorité du match après un échange de coup de poings entre Ostrikov et Gimeno, Mont-de-Marsan a assuré sa place en phase finale.

La magnifique opération de Rouen en vue du maintien, Vannes très solide : tous les résultats de la 28ème journée de Pro D2 ! https://t.co/saSSiiIIRN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 14, 2023

Avec 77 points au classement, les Jaune et Noir repassent devant Agen et prennent surtout treize points d’avance sur Provence Rugby, septième. À deux journées de la fin, les comptes sont bons pour Patrick Milhet et les siens. Reste maintenant à savoir à quelle place finiront les Landais. Pour Montauban, c’est une très mauvaise opération, alors que Soyaux-Angoulême et Rouen se sont imposés.

Nevers se joint au bal

Grâce à la victoire de Nevers face à Grenoble (31-14), nous connaissons désormais les six équipes qualifiées pour la phase finale de Pro D2. Les Neversois surpuissants n'ont fait qu'une bouchée des Isérois, pourtant deuxièmes du classement au coup d'envoi de la rencontre. Les hommes de Xavier Péméja se sont même permis d'empocher le bonus offensif pour faire passer un message : ils ne sont pas aussi hauts dans le classement pour rien.

À égalité avec Vannes et Agen avec 76 points, les Nivernais ne sont qu'à une unité de Mont-de-Marsan et à deux de Grenoble, deuxième du classement. Si le top 6 est donc connu, la course aux demi-finales est donc encore extrêmement ouverte. À deux journées de la fin, cette Pro D2 n'a pas encore donné tous ses secrets.

Vannes - Carcassonne : fortunes bien diverses

Dire que Vannes et Carcassonne ont vécu une soirée contraire est une banalité. Mais il n’empêche que le succès des Bretons dans l’Aude (22-31) signifie énormément de choses. Déjà, les visiteurs sont allés chercher leur place dans le top 6 en terres ennemies. Plus résistants sur la durée, ils ont infligé leur supériorité physique à des Carcassonnais sans solution au fil de la rencontre. C’est en toute logique qu’ils glanaient ce succès précieux. Avec douze points d’avance sur Provence au classement, il est désormais acté que sont qui viennent d’enchaîner six succès de suite (!) se mêleront aux joutes d’après-saison. Reste à savoir à dans quelle position.

Carcassonne est dos au mur Midi Olympique - Stephanie Biscaye

Carcassonne a vécu les phases finales de Pro D2 l’an dernier, mais risque désormais de ne plus les revoir avant longtemps. Avec les succès de Soyaux-Angoulême et de Rouen, l’USC se retrouve distancé à seulement deux journées de la fin au classement. Quatre points derrière Montauban, les Audois se rendront d’ailleurs à Sapiac lors de la prochaine journée. Un match qui sera en fait une finale pour le maintien : s’ils s’inclinent sans le bonus, les Audois seront officiellement condamnés à descendre en Nationale.

L’énorme coup de Rouen

Peu de monde aurait parié dessus et pourtant ils l’ont fait : les Rouennais ont vaincu Colomiers à Michel-Bendichou (17-18). Héroïques, les coéquipiers de Franck Pourteau ont su se montrer intraitables en défense et limpides en attaque. Grâce aux essais de Peleseuma et de Maximin, ils réalisent la bonne opération du jour dans le bas du classement.

Profitant des défaites de Carcassonne et Montauban, les Normands se replacent au classement et prennent surtout huit points d’avance sur les Audois. Autant dire qu’à deux journées de la fin, il semble qu’ils aient quasiment acté leur maintien avec le succès en Haute-Garonne. Il leur faudra finir le travail à domicile, face à Béziers, lors de la prochaine journée.

Sous la pluie, Angoulême fait un pas de plus vers le maintien

Les conditions n’étaient clairement pas idéales à Angoulême ce vendredi pour espérer voir un match de rugby plaisant. Ça n’a pas manqué. Sous la pluie, bravant le vent, les deux formations se sont livrées un match "à l’ancienne", fait de collisions, de groupés pénétrants, de mêlées. Plus consistants et courageux, les hommes de Vincent Etcheto ont pris le meilleur sur le Biarritz olympique et s’offrent une victoire cruciale pour le maintien.

\ud83d\udd1a Fin de match à Chanzy !

Nos violets s’imposent face au @BOPBweb !

Merci aux nombreux supporters présents ce soir qui ont poussé nos violets vers une 5ème victoire de suite à domicile !#SAXVBOPB | #ProD2 pic.twitter.com/G77dZDrbXj — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) April 14, 2023

Les Biarrots ont certes bien débuté la rencontre avec l’essai du talonneur Clément Renaud, mais ont énormément souffert tout au long de la partie. Le SAXV a monopolisé le ballon et l’occupation, encore plus en deuxième période. Ben Botica puis Patxi Bidart ont inscrit les deux essais du soir. Le manager d’Angoulême aurait sans doute apprécié davantage de lucidité proche des lignes, mais la victoire est là, et elle fait du bien à Soyaux-Angoulême.

Massy s’offre une victoire de prestige à Béziers

Si la 28ème journée de Pro D2 était marquée par des matchs à enjeux, que cela soit en haut ou en bas du classement, ce n’était pas le cas de ce Béziers – Massy. Les Biterrois sont dans le ventre mou du classement, et évolueront officiellement en Pro D2 la saison prochaine grâce à la défaite de Carcassonne devant Vannes.

\u23f1\ufe0f SCORE FINAL !



YEEESSS ! Nos Séniors s’imposent pour cette 28ème journée de @rugbyprod2 sur la pelouse de l’@ASBHOfficiel ?



ALLEZ MASSY ! \ud83d\udd35\u26ab\ufe0f#RêverFort #MadeInMassy pic.twitter.com/xmYOniMzjJ — Rugby Club Massy Essonne (@RCME91) April 14, 2023

Les Massicois, eux, sont déjà relégués en Nationale. Béziers, qui restait sur une belle victoire sur la pelouse de Biarritz (17-42) a été pris par la fougue des Essonniens, qui n’ont pas hésité à envoyer beaucoup de jeu. Un match plaisant où Béziers s’est montré longtemps apathique avant de tenter de revenir un peu trop tard dans le match. Condamné, Massy n’a rien lâché, surtout en fin de match, pour tenir ce deuxième succès à l’extérieur cette saison.