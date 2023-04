Pro D2 - Mont de Marsan s'est imposé contre Montauban lors de la 28e journée de Pro D2 au stade André et Guy Boniface (25-13) à l'issue d'un match qui se sera joué à 14 contre 14 pendant 70 minutes. Les hommes de Patrick Milhet reprennent la 3e place à Agen. De leur côté, les Montalbanais restent à portée de fusil de la zone rouge.

Mont de Marsan a remporté contre Montauban le choc des attaques qui opposait la 2e et la 5e équipe la plus prolifique du championnat (25-13). Sur la pelouse du stade André et Guy Boniface, rendue grasse à cause de la pluie, le duel a tourné en faveur des coéquipiers de Yoann Laousse Azpiazu, auteur de 10 des 25 points de son équipe. Jérôme Bosviel, l'homme en forme du moment du côté de Montauban, a profité de l'indiscipline montoise pour inscrire au pied les premiers points de la rencontre. Le tournant du match intervient à la 10e minute avec l'exclusion de Kevin Gimeno et Andrei Ostrikov après un début de bagarre. Réduites à 14, les deux équipes changent leur approche de la rencontre. Montauban devient indiscipliné et Mont de Marsan en profite pour mettre la pression. Les Montois trouvent la faille pour inscrire le premier essai de la rencontre grâce à la 9e réalisation de l'ailier Kaminieli Rasaku qui aplatit en coin. Les jeunes et noirs vont ensuite bénéficier de l'indiscipline de leur adversaire pour obtenir deux nouvelles pénalités proches des perches qui seront transformées par Yoann Laousse Azpiazu. Malgré le vent de face et la pluie qui a redoublé d'intensité au cours de la première période, Mont de Marsan menait à la pause 11-3 et avait l'avantage d'avoir le vent dans le dos pour les 40 dernières minutes.

En seconde période, le déluge a continué à s'abattre dans le stade. Les deux équipes ont été contraintes de beaucoup jouer au pied pour trouver des solutions. Les Montois ne vont pas être loin d'inscrire un deuxième essai, mais se heurteront à deux bonnes interventions de Dan Malafosse, auteur de 2 grattages. Mont de Marsan parviendra tout de même à inscrire un deuxième essai. À la suite d'une pénaltouche, les jaunes et noirs s'imposent physiquement sur le maul et permettent à Jose Luis Gonzalez d'aplatir. Montauban se réveille ensuite et, après une occasion manquée par Jérôme Boisvel, c'est Arnaud Feltrin qui file dans l'en-but sur un ballon porté face aux perches. Yann Brethous, à l'instar de Jose Luis Gonzalez, ira inscrire un troisième essai pour Mont de Marsan en s'extirpant d'un maul en fin de match. Bastien Guillemin réduira le score à la sirène et aplatira tout à gauche après une merveille de passe au pied de son arrière.

Éole, le meilleur ennemi des buteurs

Dans une enceinte où le déluge aura fait rage, les buteurs ont été piégés par le vent. Tout à droite, Yoann Laousse Azpiazu a vu sa première transformation se refuser à l'en-but alors que la direction était là. Jérôme Boisvel, meilleur réalisateur de Pro D2 sur les trois dernières rencontres, a quant à lui été piégé face aux poteaux alors que la transformation de l'essai de Feltrin aurait été une formalité sans la présence de ce vent fort. Le buteur montalbanais réalise même un 0/2 en seconde période, puisque sa transformation de l'essai de Bastien Guillemin échappe également aux perches, une nouvelle fois, le ballon aura été dévié par le vent.

Au classement, Mont de Marsan, déjà assuré de disputer les phases finales, retrouve la troisième place que lui avait subtilisée Agen hier, tandis que Montauban possède encore 4 points d'avance sur Carcassonne, avant-dernier du championnat et que les Montalbanais affronteront lors de la prochaine journée.