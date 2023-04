Sur la pelouse de Marcel-Deflandre les Saracens ont été en grande souffrance dans le jeu au sol, la grande spécialité du Stade rochelais. Concassés et impuissants, ils ont encaissé de nombreuses pénalités et n'ont pas su conserver leurs ballons. Leur défaite est principalement due à cela.

Ce n'est pas aujourd'hui que le grand public le découvre : La Rochelle est devenue la référence mondiale en termes de jeu au sol. Il faut dire qu'avec des bestiaux comme Uini Atonio, Will Skelton, Levani Botia, Grégory Alldritt, Jonathan Danty ou même Jules Favre et Yoan Tanga, les Maritimes ont plusieurs arguments pour gratter des ballons dans les rucks et déblayer des adversaires potentiellement menaçants pour la continuité du jeu. Et malgré la puissance des avants des Saracens ce dimanche, lors du dernier quart de finale de cette édition de Champions Cup, les Rochelais ont, encore une fois, terrassé leurs adversaires dans le combat.

La Rochelle valide sa place en demi-finale en concassant les Saracens ! \ud83d\udcaa



Le résumé du match > https://t.co/PcJ6JfSJy7 pic.twitter.com/6wjZHnObEo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 9, 2023

Constamment gênés par les mimines jaunes et noires, les Sarries ont été sanctionnés cinq fois lors des huit premières minutes, encaissant rapidement un 6-0 embêtant. Alors forcément, par la suite, les Anglais ont tenté d'éviter un maximum de passer au sol, mais cela n'a donné que des imprécisions un jeu brouillon. Et lorsque la confrontation au sol devenait inévitable, les coéquipiers de van Zyl se précipitaient pour sortir la précieuse gonfle, avec la crainte de voir un défenseur charentais l'accrocher.

Itoje, le seul à rivaliser

Avec près d'une quinzaine de rucks perdus, dix-sept pénalités concédées et plusieurs mauls avortés par la défense rochelais, les Saracens ont été grandement à la peine. Et encore, heureusement pour eux, ils possédaient dans leur équipe Maro Itoje, spécialiste du grattage et de la défense en tout genre, qui a réussi à réduire un peu le déficit de puissance des siens dans ce domaine en cours de seconde période. Mais le deuxième ligne anglais était trop seul et les Sarries, comme de nombreuses équipes depuis deux ans, ont subi la loi du Stade rochelais. Ils ont eux aussi expérimenté l'enfer du sol.