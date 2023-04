Le pilier gauche international, Reda Wardi, n’avait plus été titulaire avec le Stade rochelais depuis le 21 janvier, avant d’être aligné d’entrée face aux Saracens (24-10). Il revient sur ce succès qui permet au club maritime d’atteindre pour la troisième fois de suite le dernier carré européen.

Avez-vous eu le sentiment de prendre l’ascendant sur les Saracens au fil du match, notamment devant ?

Nous sommes restés concentrés pendant les 80 minutes car nous savions qu’il y avait une place en demie. Les Saracens, c’est une grosse équipe, avec de grands joueurs comme Maro Itoje et les frères Vunipola, mais nous étions prêts devant pour faire face à ce défi. Nous n’avons pas à rougir en regardant notre effectif avec Will Skelton, Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit. Je pense que nous pouvons rivaliser (rires).

La Rochelle valide sa place en demi-finale en concassant les Saracens ! \ud83d\udcaa



Le résumé du match > https://t.co/PcJ6JfSJy7 pic.twitter.com/6wjZHnObEo — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 9, 2023

Cette victoire vous permet de vous qualifier pour une troisième demie-finale consécutive, pensez-vous que La Rochelle a définitivement changé de dimension ?

Ça passe super vite. Ce sont des moments qui restent gravés à jamais. Il ne faut pas banaliser de vivre de tels matchs et ce type d’événements. Les Saracens sont des grands d’Europe. C’est indéniable puisqu’ils ont remporté trois fois cette compétition. Donc, il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe et ses joueurs. Je pense que pour être considéré comme un grand, il faut battre les grands. Je crois que notre équipe l’a bien compris. Notre équipe aime les grands événements et aime y répondre présent. Nous avons un titre à défendre. Tout le monde l’a bien compris et donc nous avons envie d’être respectés.

Avec une première demi-finale quasiment à domicile...

C’est sur quand on voit l’ambiance aujourd’hui au stade. Ça fait super plaisir de pouvoir revivre ça à Bordeaux, donc ça ne peut être que du bonus pour nous.

Parlez-nous de ce combat de devant et de votre défense ?

Il y avait une grosse bataille devant. C’était un match assez serré, avec beaucoup d’engagement de la part des deux équipes. Nous sommes parvenus à prendre l’ascendant en marquant deux essais. Franchement, nous n’avons rien lâché et je pense que Levani Botia nous a beaucoup aidé aujourd’hui défensivement. Je crois qu’il a dû gratter au moins cinq ballons donc c’était vraiment top.

Comment gérer la bascule sur le Top 14 après cette victoire sur les Saracens ?

Des grands matchs nous attendent en fin de saison, à commencer par cette demi-finale de Coupe d’Europe, donc je pense qu’il faut prendre de la confiance sur les deux réceptions de Top 14 si on veut arriver sereins pour jouer cette demie. Je pense que l’on va rester très concentrés et respecter les équipes qui vont venir ici.

Vous n’aviez pas beaucoup joué avec La Rochelle car vous avez participé au Tournoi des 6 Nations. Que retenez-vous de cette expérience ?

Individuellement, c’est une très belle expérience. J’ai pu appréhender le haut niveau et je pense que ça va me servir pour les matchs que nous avons à jouer avec le club. Ça m’a apporté de la maturité dans mon jeu. Quand tu vis des événements comme ça, avec autant d’engouement, c’est positif. Tu grandis des grands événements.

\u27a1\ufe0f Voici le tableau pour les demies ! On va se ré-ga-ler ??



?\u26aa\ufe0f Leinster ? Toulouse ?\u26ab\ufe0f

?\u26ab\ufe0f La Rochelle ? Exeter ?? pic.twitter.com/mkbKKsI78U — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 9, 2023

Levani Botia est-il aussi impressionnant sur le terrain que depuis les tribunes ?

Lep’s c’est quelqu’un de très calme mais qui a une grande rage en lui. Quand il est sur le terrain, il arrive à l’évacuer. Ça fait de lui un grand joueur et un superbe homme en dehors. Tout le monde aime Lep's dans le groupe et quand tout le monde l'acclame, ça fait chaud au cœur. Ça fait maintenant plus de dix ans qu’il est au club. Il est respecté par tout le monde et ça fait plaisir de le voir à son top.

Après un essai c'est pas mal aussi. \ud83d\udc9b\ud83d\udda4



Botia s'envole, Kerr Barlow inscrit son doublé!! \ud83c\udfc9\ud83c\udfc9



Le @staderochelais confirme sa stature face aux Saracens en #ChampionsCup \ud83c\udfc6\ud83c\udfc9 pic.twitter.com/lsjfml9XZi — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) April 9, 2023

Et Tawera Kerr-Barlow en marqueur décisif...

Tawera est un leader d’attaque, mais tout le monde a pu voir aujourd’hui qu’il est aussi un grand leader de défense. C’est un joueur qui aime énormément le combat et qui amène quelque chose de positif à l’équipe. Il a beaucoup d’expérience. Il a joué pour les Blacks et a gagné une coupe du monde. Il connaît ce genre d’événements.