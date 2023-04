Dans le sillage d’un Levani Botia intenable et d’un Tawera Kerr-Barlow auteur d'un doublé, les Rochelais ont validé leur billet pour les demi-finales en dominant avec autorité les Saracens.

Les Tops

Levani Botia

Sorti à l’heure de jeu, le Fidjien a reçu une véritable acclamation de la part du public de Marcel-Deflandre. Une ovation totalement méritée, au vu de la prestation quatre étoiles du flanker rochelais. Une fois encore, il a fait parler toute sa puissance en attaque comme en défense, et s’est également fendu d’une superbe feinte de passe qui envoya Owen Farrell dans la tribune avant de servir Tawera Kerr-Barlow pour que l’ex-All Black signe son deuxième essai. Quatre ballons grattés au sol également, un score colossal.

Tawera Kerr-Barlow

Non content d’avoir concrétisé les occasions des siens en marquant un doublé, le demi de mêlée néo-zélandais s’est également démultiplié en défense, enchaînant les plaquages à tour de bras. Et à chaque fois en faisant parler sa puissance physique. Le demi de mêlée a abattu un travail de troisième ligne. Impressionnant.

Will Skelton

Le géant australien a lui aussi eu droit à son ovation à sa sorties survenue en toute fin de rencontre et malheureusement sur civière. Skelton s’est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers qui ont toutes les peines du monde à contenir les charges du tank rochelais.

Ben Earl

Malgré la contre-performance de son équipe, ce fut le seul Anglais à déployer une énergie monumentale tout au long de la partie. On l’a vu haranguer ses coéquipiers, multiplier les plaquages et les départs derrière sa mêlée, avec à chaque fois une intensité incroyable. Il a failli être récompensé par un essai en fin de rencontre, mais un Rochelais s’est interposé entre le ballon et l’en-but. Mention spéciale pour Maro Itoje qui a démontré une belle intensité en première mi-temps et a gratté de nombreux ballons tout au long de la partie.

Les Flops

Owen Farrell

Le demi d’ouverture des Saracens est décidément à l’image de son équipe : vieillissant. Globalement lent et peu inspiré, Farrell n’a rien impulsé à sa ligne d’attaque et a souffert de la comparaison avec Antoine Hastoy même si ce dernier s’est effacé au profit de son collectif.

Mako Vunipola

Le pack rochelais a globalement dominé son homologue anglais en mêlée fermée, et le frère aîné des Vunipola a perdu son duel avec Uini Atonio. Comme d’autres joueurs des Saracens, il donne l’impression de ne plus être que l’ombre de celui qu’il fut il y a quelques années en arrière. Ses cinq fautes de main gâchent ses efforts défensifs (12 plaquages).

Alex Lozowski

L’ex-Montpelliérain a lui aussi souffert de la comparaison avec son vis-à-vis UJ Seuteni, qui l’a d’ailleurs éteint à plusieurs reprises. Maladroit balle en main, il a commis quatre erreurs, le deuxième plus haut score après celui de Mako Vunipola.