Toulouse reçoit ce samedi les Sharks de Durban lors d'un quart de finale de Champions Cup qui s'annonce explosif. Les Haut-Garonnais ont, certes, des arguments dans leur effectif, mais ils seront confrontés à une équipe qui possède aussi de nombreux joueurs de très haut niveau... Voici les cinq duels à suivre lors de cette rencontre.

Mauvaka - Mbonambi : le feu contre la glace

Ils ne pratiquent pas le rugby de la même manière, pourtant Peato Mauvaka et Bongi Mbonambi sont à coup sûr deux des meilleurs talonneurs du monde. Titularisé suite à l'entorse de Julien Marchand, le Français est plutôt du genre explosif. Capable de faire la différence grâce à sa vitesse d'exécution, il sait se rendre disponible sur le terrain. Ce n'est pas pour rien qu'il est parfois utilisé en tant que troisième ligne cette saison. C'est aussi un lanceur hors pair en touche.

Son opposant, a lui connu quelques défaillances dans ses lancers dans sa carrière mais a nettement progressé dans ce secteur. Premier dans la hiérarchie des talonneurs en Afrique du Sud, Mbonambi a un style de jeu qui colle parfaitement à l'ADN des Boks. Dur comme de la pierre, il est très fort sur les phases de collision et ne perd que très rarement ses duels physiques. Très bon en défense, il est aussi un talonneur solide en mêlée fermée. Le duel entre les deux est très attendu. "La confrontation Mbonambi - Mauvaka... On en salive déjà", lançait Ugo Mola avant la rencontre.

Flament - Kolisi : les cérébrés sont de sortie

Polyvalent grâce à son profil (et son talent), Thibaud Flament sera en troisième ligne face aux Sharks ce samedi. Un choix guidé par les bonnes performances d'Arnold et Meafou notamment, et qui nous offre un superbe duel. Le Toulousain fera face à une référence mondiale au poste : le capitaine des Boks Siya Kolisi. Deux joueurs aux qualités athlétiques différentes, mais qui se ressemblent au niveau de leur intelligence de jeu. Ancien ouvreur en jeune, Flament possède une réelle vision de jeu et la capacité de lire les défenses. Son activité au plaquage n'est plus un secret pour personne, puisqu'il a enchaîné les matchs de très haut niveau défensif avec le XV de France lors du Tournoi.

Leader naturel, Siya Kolissi sera le chef de meute de cette équipe des Sharks. Icon Sport - Icon Sport

Capable de tout faire sur le terrain, Flament devra peut-être éviter de croiser le chemin de l'inépuisable Siya Kolisi. Hyperactif, il est de ceux qu'on choisit en premier sur un terrain de rugby. Extrêmement puissant, il impressionne cette saison encore par la quantité de ballons qu'il bonifie sur le terrain. Bien sûr, ses aptitudes défensives, que ce soit au plaquage ou au grattage, doivent ici être mentionnées. Leader naturel, ce sera le chef de meute de cette équipe des Sharks.

Thibaud Flament sera titulaire en troisième ligne. Peato Mauvaka débutera la rencontre au talonnage. Icon Sport - Icon Sport

Ntamack - Bosch : les pépites deviennent grandes

Ils ont tous les deux été révélés sur le tôt et ils se retrouvent pour se disputer une place en demi-finale ! Ouvreurs précoces, Romain Ntamack (23 ans) et Curwin Bosch (25 ans) se ressemblent en bien des points. Très talentueux, ils sont des facteurs X pour leur équipe respective et sont au centre de l'attention ce samedi. Si, en France, il est difficile de ne pas connaître Romain Ntamack, il faut savoir que Bosch est un joueur au talent rare qui, comme Ntamack, empeste le rugby.

Peut-être un peu plus "foufou" que son homologue français, le Sud-Africain brille par sa capacité à sentir le jeu et à alterner. Brillant au pied, il est un joueur créatif, qui a brillé cette saison en Champions Cup. Si Ntamack semble être bien plus fiable sur le plan défensif, Bosch a pour lui le fait d'être un joueur extrêmement polyvalent, capable de jouer arrière sans problème. Les deux ouvreurs possèdent un dernier point commun : ils sont rapidement sous le feu des critiques dès qu'ils manquent la moindre chose et ont donc l'habitude de rester dans leur bulle. Désormais expérimentés, les deux jeunes hommes pourraient se livrer un beau duel.

Barassi - Am : à point nommé !

Inutile ou presque de rappeler quels joueurs sont Pierre-Louis Barassi et Lukhanyo Am. Le premier, doté d'une belle agilité, est un centre qui ne déçoit que très rarement. Le second est tout simplement un des meilleurs au monde à son poste. Mais voilà, ce duel, c'est aussi celui de deux joueurs qui ont connu des mésaventures avec les blessures ces derniers temps. Si le Toulousain parvient à enchaîner depuis maintenant quelques mois, le Sud-Africain n'a disputé que sept matchs cette saison !

Il est même étonnant de remarquer qu'Am a davantage joué en Champions Cup qu'en URC cette saison. De retour à point nommé pour ce grand rendez-vous, il aura pour ambition de retrouver son rugby et de rassurer tout le monde quant à son niveau de jeu. Pour Barassi, cette rencontre est aussi un réel test pour s'octroyer définitivement la place de titulaire au centre à Toulouse, et envoyer un message au sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.

Lebel - Mapimpi : casseurs de reins

La Champions Cup, c'est la compétition de Mathis Lebel. Le Toulousain a pris l'habitude désormais de réaliser des matchs énormes avec son équipe dès qu'il dispute une rencontre de Coupe d'Europe. Attaquant génial grâce à sa vitesse et à la créativité de son jeu de jambes, Lebel est un serial marqueur, doublé d'un briseur de rein redoutable. Mais face à lui, il y a aussi du lourd. L'ailier champion du monde Makazole Mapimpi débarque dans la ville rose pour y mettre la pagaille.

Impressionnant par sa capacité à se défaire de n'importe quel défenseur, Mapimpi est le deuxième joueur avec le plus de plaquages cassés (19) sur l'ensemble de la compétition cette saison. Son ingéniosité et, évidemment, sa vitesse font de lui un joueur à qui il ne faut pas laisser le moindre espace. Lebel - Mapimpi, ça peut faire des étincelles et des tours de reins.