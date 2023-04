Les quarts de finale de Champions Cup se déroulent ce week-end ! Le Stade toulousain reçoit les Sud-Africains des Sharks, tandis que les Rochelais accueillent les Anglais des Saracens. Découvrez les pronostics de la rédaction pour ces matchs.

Leinster - Leicester

Comment imaginer les Irlandais du Leinster chuter à domicile dès les quarts de finale dans ce qui ressemble bien être "leur" Champions Cup. Promis à la victoire finale dans son stade de l'Aviva Stadium, le Leinster s'avance en immense favori face aux Anglais de Leicester. Les coéquipiers de l'arrière international anglais Freddie Steward restent sur une qualification maîtrisée face à Edimbourg en huitième de finale (16-6). Ils n'ont plus perdu depuis le 28 janvier et ont enchaîné six succès consécutifs. La mission face au géant irlandais risque d'être trop compliquée pour les Anglais, qui affrontent une équipe qui n'a pas perdu depuis la finale de l'URC face aux Bulls en juin 2022 (26-27).

Notre pronostic : Victoire du Leinster

Stade toulousain - Cell C Sharks

Les Toulousains entrent véritablement dans le vif du sujet avec ce quart de finale face aux Sharks, la formation sud-africaine la plus redoutable. L'année dernière au même stade de la compétition, les hommes d'Ugo Mola avaient eu besoin d'une séance de tirs au but face au Munster pour se hisser dans le dernier carré. Le match avait lieu en Irlande, le contexte était différent. Les Rouge et Noir, portés par tous les internationaux français titulaires, sont en mission reconquête et espèrent bien rejoindre probablement le Leinster en demi-finale à l'Aviva Stadium pour une rencontre qui ressemblera fortement à la revanche du dernier Irlande-France du Tournoi des 6 Nations...

Notre pronostic : Victoire du Stade toulousain

Exeter - Stormers

Sans doute le quart de finale le plus difficile à lire. Les Chiefs d'Exeter accueillent les Sud-Africains des Stormers au Sandy Park. Les Anglais ont pour eux cette série impressionnante de douze matchs sans défaite et peuvent se targuer de n'avoir perdu qu'une seule fois chez eux cette saison, le 22 octobre face aux Saracens (20-22). En huitième de finale, Henry Slade et les siens ont eu toutes les difficultés pour éliminer Montpellier, et se sont qualifiés après prolongations pour les quarts de finale grâce à un essai supplémentaire inscrit (33-33). Les Stormers ont eux écarté les Harlequins de Marcus Smith (32-28). Les trois essais encaissés dans les cinq dernières minutes ont entaché quelque peu la performance des Sud-Africains, qui gardent tout de même cette faculté à mettre de la vitesse et des joueurs capables de faire la différence à tout moment à l'instar de leur arrière Damian Willemse.

Notre pronostic : Victoire d'Exeter

Stade rochelais - Saracens

Le dernier quart de finale de cette Champions Cup concerne le champion d'Europe en titre rochelais, qui reçoit les Sarries d'Owen Farrell, qui ont battu en huitième de finale les Ospreys (35-20) malgré une première période délicate. C'est le quatrième quart de finale de Champions Cup en cinq participations pour le club maritime qui peut s'estimer "chanceux" cette saison d'être toujours en lice car le spectre d'une élimination précoce dès les huitièmes face à Gloucester a pesé dans l'enceinte de Marcel-Deflandre. Mais les Rochelais ne doivent rien à personne et comme en finale face au Leinster la saison passée, sont allés chercher la victoire dans les ultimes minutes en montrant une force de caractère qui fait leur force. Le champion en titre fait figure de favori dans cette partie de tableau, et après la frayeur de Gloucester, que peut-il arriver aux hommes de Ronan O'Gara ?

Notre pronostic : Victoire du Stade rochelais