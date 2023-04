Dans une confrontation où d'impressionnants duels auront lieu à chaque poste, focus sur les joueurs des premières lignes. Les deux équipes se livreront à un féroce combat pour tenter de remporter la bataille de la dimension physique. Toulouse - Sharks ou le défi suprême de la première ligne.

Kolisi, Mapimpi, Kok, Am d'un côté ; Flament, Cros, Dupont, Ntamack, Ramos de l'autre : ce Toulouse - Sharks en quart de finale de Champions Cup est une affiche quatre étoiles, entre deux prétendants à la victoire finale. Pourtant, dans ce combat qui ne manque pas de stars, portons un regard tout particulier sur les premières lignes. Le duel s'annonce immense avec les Français Cyril Baille (43 sélections) - Peato Mauvaka (21 sélections) - Dorian Aldegheri (9 sélections) contre Ox Nché (19 sélections) - Bongi Mbonambi (63 sélections) - Thomas Du Toit (15 sélections)

En tout sur la pelouse du stade Ernest-Wallon, 170 sélections s'affronteront rien que pour les joueurs du numéro 1 au 3. La première ligne sud-africaine, très mobile, dure au mal, est l'un des atouts majeurs de cette équipe des Sharks. Et en l'absence du deuxième ligne Eben Etzebeth et du demi de mêlée Jaden Hendrikse, les trois internationaux springboks auront un rôle majeur à jouer. "La première ligne je pense que c’est une clé importante du match, expliquait Ugo Mola en conférence de presse la veille du match. Il y a bien sûr l’affrontement direct de la mêlée, mais pas que. C'est un point d'ancrage très fort, notamment sur les ballons portés offensifs et défensifs. Ils sont assez impressionnants. Ils ont des garçons qui sont capables de déborder comme le pilier gauche. C'est du niveau d'un test-match international."

La confrontation Mbonambi - Mauvaka... On en salive déjà

"Nous pouvons d’abord nous attendre à une grosse intensité physique, à un gros combat. C’est dans leur ADN, ils aiment ça et sont bons là-dedans", présentait le capitaine Antoine Dupont en conférence de presse. Une bataille qui va se jouer notamment en première ligne avec six joueurs capables de tenir un rythme effréné, sans oublier Julien Marchand qui débutera sur le banc, "trop juste" pour débuter d'après l'entraîneur toulousain. "Dorian (Aldegheri) et Cyril (Baille) ont un gros match à jouer, lançait le manager stadiste. Et la confrontation Mbonambi - Mauvaka... On en salive déjà."

Les Toulousains retrouveront également Thomas Du Toit, de passage brièvement en 2019 en tant que joker Coupe du monde de Cyril Baille avant d'être appelé avec les Springboks pour répondre à un forfait. Quelle trace a-t-il laissée au Stade toulousain ? "C'est un garçon qui était vraiment fait pour évoluer et exceller chez nous. La situation avec les joueurs Sud-Africains n'est jamais simple. On a payé pour le comprendre. Le poids de l'équipe nationale dans leur pays est plus contraignant avec le Rugby Championship et la tournée de novembre, à l'image des Argentins et des joueurs de l'hémisphère sud. Sur les postes de première ligne, c'est plus difficile de jouer à la roulette avec ce genre de profil. Mais il nous avait beaucoup impressionnés sur son bref passage."

Thomas Du Toit et son physique hors-norme (1m88 pour 136 kg) ont aussi cette capacité à se déplacer sur le terrain, tout en étant ultra-compétitif sur les ballons portés, arme essentielle des Sharks. "Il est très important dans leur constitution des ballons portés, mais aussi dans l'impact qu'il apporte défensivement. C'est vraiment le pilier moderne, un peu hors-norme physiquement et qui au début avait des petits soucis sur son impact en mêlée et qui est devenu maintenant dominant. Il sera probablement dans le squad sud-africain de la Coupe du monde."

On les respecte beaucoup

Présent également en conférence de presse à la veille du quart de finale, Cyril Baille était sans doute le mieux placé pour évoquer cette première ligne sud-africaine. Le pilier du Stade toulousain sait à quoi s'attendre et présente un trio exceptionnel : "Cette première ligne est très forte, polyvalente. Ils sont très costauds, on les respecte beaucoup et il faudra être à 120 % pour rivaliser."

Face à Bongi Mbonambi, Peato Mauvaka aura fort à faire. En novembre, les deux joueurs ne s'étaient pas croisés car le Français avait débuté sur le banc de touche. Cette fois-ci, les deux internationaux français ont inversé les rôles, et Julien Marchand qui a la cheville qui grince depuis le match face aux Bulls, terminera la rencontre. "Nché est un super pilier. Mbonambi pareil au talon, ce sont des joueurs très actifs dans le jeu, qui grattent beaucoup de ballons au sol, abondait Cyril Baille. C'est une première ligne très complète au-delà de la mêlée." Les Toulousains sont prévenus, ils devront répondre dans le défi physique avant de penser à envoyer la balle à l'aile, comme le résumait finalement parfaitement le capitaine Antoine Dupont : "Même si on a cette appétence pour le jeu de mouvement, il faut s'adapter à l'équipe en face et répondre à ce qu'elle nous propose. Comme on a parlé d'intensité physique, ce sera la première chose à mettre sur le terrain."

Tout le monde se souvient de l'intensité à l'extrême du Test-match des Bleus contre les Spingbocks (cinq commotions, trois blessés, deux cartons rouges, un carton jaune, bref une guerre de tranchées...). À en croire les acteurs de la rencontre, attendez-vous au match retour cet après-midi au stade Ernest-Wallon.