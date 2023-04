Le Stade rochelais affronte les Saracens dimanche à 16 heures au stade Marcel-Deflandre. Pour ce quart de finale de Champions Cup, Ronan O'Gara a effectué deux changements dans son XV de départ avec notamment le retour de Ulupano Seuteni au centre de l'attaque.



Le Stade rochelais reçoit les Saracens en quart de finale de Champions Cup ce dimanche à 16 heures au stade Marcel-Deflandre. Pour tenter d'accéder au dernier carré de la compétition, les Maritimes pourront compter sur leurs internationaux français dans un paquet d'avants surpuissant : Uini Atonio à droite de la mêlée, Reda Wardi à gauche, Pierre Bourgarit au talonnage et Grégory Alldritt en troisième ligne.

Un huit de devant où le colosse Will Skelton sera comme face à Gloucester, associé en deuxième ligne à Thomas Lavault et où Levani Botia garde sa place de titulaire en numéro six, au détriment de Yoan Tanga qui prendra place sur le banc. L'Irlandais Ultan Dillane, apprécié pour ses facultés en touche, occupera l'autre aile de la troisième ligne.

Raymond Rhule préféré à Teddy Thomas

Derrière, la charnière reste bien évidemment identique avec Tawera Kerr-Barlow et Antoine Hastoy au poste de demi d'ouverture. À noter le retour à la compétition comme titulaire pour Ulupano Seuteni, forfait face à Gloucester, et associé face aux Saracens à Jonathan Danty. Pas de surprise en revanche pour Jules Favre, à une aile, et Brice Dulin, l'habituel arrière rochelais. Teddy Thomas, qui a inscrit un doublé en huitième de finale dont le dernier essai libérateur des siens, débutera sur le banc des remplaçants. Le Sud-Africain Raymond Rhule lui est préféré.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Rhule, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Favre ; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Lavault ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Thompson-Stringer, 18. Sclavi, 19. Sazy, 20. Tanga-Mangene, 21. Pa. Boudehent, 22. Berjon, 23. Thomas.

\u2728 Une deuxième ligne reconduite pour défier les Saracens, avec un @SkeltonWilliam qui retrouvera ses anciens coéquipiers.#SRvSAR | #ChampionsCup | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) April 7, 2023

Les Saracens, vainqueurs trois fois de la compétition, s'avanceront à Deflandre avec l'envie de faire un coup, d'autant que Gloucester a montré la marche à suivre. Le manager Mark McCall a effectué un seul changement dans son équipe de départ par rapport à la victoire en huitième de finale face aux Ospreys. Le troisième ligne Andy Christie sort du groupe et il est remplacé par Ben Earl. Sinon, du grand classique pour les Anglais avec une charnière Ivan Van Zyl (50ème apparition) - Owen Farrell, les frères Vunipola (Mako pilier gauche, Billy numéro huit) bien présents, l'international anglais Max Malins titulaire à une l'aile, le vétéran écossais Sean Maitland sur l'autre, et le Gallois Nick Tompkins au centre, associé à Alex Lozowski.

Le XV de départ des Saracens : 15. Goode ; 14. Malins, 13. Lozowski, 12. Tompkins, 11. Maitland ; 10. Farrell (cap), 9. Van Zyl ; 7. Earl, 8. Billy Vunipola, 6. Isiekwe ; 5. Tizard, 4. Itoje ; 3. Riccioni, 2. George, 1. Mako Vunipola

Remplaçants : 16. Woolstencroft, 17. Mawi, 18. Judge, 19. Hunter-Hill, 20. Wray, 21. Davies, 22. Taylor, 23. Lewington