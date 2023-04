Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Racing a largement accéléré sur le marché des transferts, ces derniers mois. Si la mayonnaise prend, ça devrait même faire très mal… Josua Tuisova et Siya Kolisi sont notamment les deux têtes d'affiche d'un recrutement clinquant.

C’est acté

Le plus gros transfert du Racing 92, en vue de la saison prochaine, est évidemment l’arrivée du capitaine de Springboks Siya Kolisi. Comme nous vous le rapportions dans Midi Olympique dès le mois d’octobre, le joueur des Sharks arrivera donc dans les Hauts-de-Seine après la Coupe du monde et ce pour deux saisons. Mais le grand Siya n’est pas le seul renfort de choix puisque Josua Tuisova, en provenance du Lou, renforcera le milieu de terrain francilien : avec ces deux hommes-là, le Racing 92, qui manquait probablement de puissance jusqu’ici, est en voie de changer la donne, le retour de Jordan Joseph donnant même un peu plus d’épaisseur au paquet d’avants du 92.

En première ligne, le grand espoir d’Oyonnax Thomas Laclayat, dans le viseur de Fabien Galthié pour le Mondial 2027, débarquera également pour épauler Cedate Gomes Sa, Gia Kharaishvili et Trevor Nyakane. Pour compenser le départ de Teddy Iribaren, deux numéros 9 arrivent aussi, en l’occurence le Palois Clovis Le Bail et le Parisien James Hall.

A l’ouverture, c’est la star de l’Usap Tristan Tedder qui sera chargée de couvrir un poste abandonné par Finn Russell. Enfin, le deuxième-ligne international gallois Will Rowlands (Dragons) et l’ailier fidjien du Stade montois Wame Natuvi se sont également engagés pour les deux prochaines saisons. Boris Palu, Donovan Taofifenua et Enzo Benmegal, eux, ont tous trois prolongé leurs contrats.

Tristan Tedder sera le numéro dix du Racing 92 la saison prochaine. Icon Sport

C’est dans les tuyaux

Côté coachs, et comme nous vous l’annoncions ici il y a quelques semaines, Frédéric Michalak remplacera Rory Teague comme chef de l’attaque du Racing quand Joe Rokocoko devrait être chargé des « skills » et que la conquête pourrait être gérée par Dimitri Szarzewski et un entraîneur promu des Espoirs.

Ce staff restructuré sera chapeauté par Stuart Lancaster, actuel manager du Leinster. Laurent Travers, lui, deviendra président du directoire. Didier Casadéi ? Il pourrait rejoindre Périgueux, quand Philippe Doussy et Rory Teague reviendront sur le marché. Si les Racingmen réfléchissent encore à la possibilité d’enrôler un autre numéro 10, ce ne sera pas le Springbok Mannie Libbok (Stormers), attaché à la fédération sud-africaine pour encore une saison. Il pourrait néanmoins arriver au printemps 2024…

En attente

Si le nom de Baptiste Chouzenoux avait un temps circulé du côté de Toulon, il semblerait que le flanker du Racing, l’un des meilleurs joueurs de touche du championnat, reste dans les Hauts-de-Seine. Olivier Klemenczak et Francis Saili, tous deux en fin de contrat, n’ont toujours pas prolongé.

Vont-ils le faire dans les semaines à venir ? Cela fait partie des derniers dossiers importants à suivre, tout comme le sont ceux d’Anthime Hemery et Christian Wade. Mais sauf catastrophe, tous ces joueurs-là devraient rester. En revanche, Ali Oz (Oyonnax), Biyi Alo, Anton Bresler (Vannes) et Ben Volavola quitteront le club à l’issue de la saison.