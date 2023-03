INFO MIDI OLYMPIQUE. Le feuilleton Josua Tuisova pourrait toucher à son terme. Engagé par un pré-contrat au Racing mais finalement intéressé par l'idée de rejoindre une nouvelle destination, le phénomène fidjien devrait bien rejoindre les Hauts-de-Seine. Explications.

Engagé depuis octobre 2022 par un précontrat avec le Racing 92 portant sur trois saisons (à compter de juillet 2023), le centre-ailier fidjien Josua Tuisova avait, ces dernières semaines, émis le souhait de faire volte-face. Un changement de cap vite arrivé aux oreilles des grosses écuries du Top 14, qui s’étaient immédiatement mis en ordre de bataille pour attirer le trois-quarts le plus puissant de la planète. Un dossier à rebondissement qui devrait finalement avoir trouvé son épilogue : selon nos informations, Tuisova a fait savoir, ce mercredi aux dirigeants du Racing, qu’il rejoindrait bien l’Île-de-France la saison prochaine.

Une offre du Racing revue à la hausse

Pour s’assurer sa présence et contrer l’appétit retrouvé de ses concurrents sur ce dossier, le club du président Lorenzetti a dû revoir sa proposition financière. Une nouvelle offre revue à la hausse a été transmise en ce début de semaine. Elle a donc fait sauter les dernières craintes du joueur, lequel a finalement donné son nouvel accord verbal, ce mercredi. Il reste désormais à concrétiser par sa signature.

Toulon en rêvait, Clermont avait formulé la plus belle offre

Depuis l’annonce de sa possible volte-face, Tuisova avait été proposé à plusieurs clubs du Top 14. Avec un impératif : payer au Racing 92 la somme de 380000 euros pour le libérer, correspondant à la clause de dédit dans le précontrat que le Fidjien avait déjà paraphé dans les Hauts-de-Seine.

Trois clubs s’étaient montrés particulièrement intéressés : le Lou, où il évolue actuellement (depuis 2019) ; Toulon, où il s’est révélé (2013-2019) et où le président Bernard Lemaître avait vite fait savoir qu’il serait prêt à assumer le coût financier d’une telle opération ; Clermont, enfin, qui cherche toujours un gros coup dans ses lignes arrières pour remplacer Damian Penaud, en partance pour l’UBB. Sur ce dossier, le club auvergnat était d’ailleurs le mieux-disant, ayant budget une enveloppe globale de plus de 800000€ pour attirer Tuisova dans ses filets.

Aucun des trois ne devrait finalement obtenir gain de cause. Et Tuisova, comme l’espérait le Racing depuis octobre 2022 et l’officialisation de sa venue, devrait bien porter le maillot des Ciel et Blanc la saison prochaine.