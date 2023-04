Si le Stade toulousain a déjà trouvé le successeur de Charlie Faumuina en la personne du All Black Nepo Laulala, et s'il entend renforcer encore son paquet d'avants, le club s'est surtout attaché à continuer à sécuriser ses cadres et ses meilleurs jeunes sur le long terme.

C'est acté :

La première priorité du club, dans la lignée de la saison dernière où de nombreux cadres avaient été sécurisés sur du long terme, était de continuer la vague de prolongations. Ce fut le cas avec plusieurs joueurs majeurs, dont Emmanuel Meafou (2025) ou Jack Willis (2024+1). Des membres importants de l'effectif comme Alban Placines (2025), Rodrigue Neti (2026) ou Joshua Brennan (2026) ont aussi signé un nouveau contrat. Le dossier le plus complexe fut certainement celui de Dimitri Delibes, qui a pris une autre dimension ces derniers mois et fut très convoité sur le marché. Il a prolongé jusqu'en 2026. Les jeunes Joel Merkler (2026), Hugo Reilhes (2025) et Ian Boubila (2026) ont été verrouillés. Au niveau des départs, Selevasio Tolofua et Yannick Youyoutte se sont engagés à Toulon, Martin Page-Relo à Lyon. Charlie Faumuina raccrochera les crampons en juin et il sera remplacé par un autre pilier droit all black, à savoir Nepo Laulala dont l'arrivée après la Coupe du monde est bouclée. La signature du troisième ligne de Mont-de-Marsan Léo Banos est aussi effective mais, s'il sera à Ernest-Wallon pour disputer les premières journées de Top 14 en marge du Mondial, il restera ensuite dans son club actuel pour le reste de la saison.

C'est dans les tuyaux :

L'un des principaux sujets, en ce qui concerne les prolongations, portait sur Matthis Lebel (engagé jusqu'en 2024). Un accord a bien été trouvé entre les deux parties et l'intéressé portera le maillot toulousain pour les saisons à venir. Le club devrait aussi s'appuyer sur certains retours de prêt, au premier rang desquels celui de Baptiste Germain dont la polyvalence à la charnière permettra de compenser les départs de Page-Relo et Nanaï-Williams. Pour l'avenir, le staff compte sur Max Auriac, qui réalise de bonnes performances à Colomiers, mais il faudra prendre la meilleure décision pour sa progression. Après avoir régénéré l'effectif dans la ligne de trois-quarts lors de la dernière intersaison (arrivées de Graou, Barassi, Capuozzo, Retière et Jaminet), Toulouse devra se renforcer encore devant, notamment en deuxième et troisième ligne, même si le manager Ugo Mola croit beaucoup en Clément Vergé ou Théo Ntamack. Le CV du polyvalent Marcos Kremer avait été étudié mais jugé trop onéreux, lui qui a signé à Clermont. Le nom de l'international irlandais Iain Henderson, en fin de contrat à l'Ulster et également capable de jouer en deuxième et troisième ligne, a aussi été avancé outre-Manche. Si rien ne semble concret, cette piste donne une idée du profil recherché par les dirigeants stadistes.

C'est en attente :

Les discussions sont bien avancées avec les internationaux argentins Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia, en fin de contrat en juin. L'envie de poursuivre l'aventure commune semble réciproque sur ces dossiers. En revanche, dans le même cas, Tim Nanaï-Williams ne sera pas conservé et l'issue pourrait être la même pour Rynhardt Elstadt. Parmi les joueurs sous contrat, le bruit d'un départ anticipé de Melvyn Jaminet (qui ne s'est pas encore totalement imposé à Toulouse) a circulé récemment, d'autant que Toulon pourrait se montrer intéressé, mais il n'y a rien de concret à ce jour sur un retour au pays du natif de Hyères. Plusieurs clubs, dont le Stade français, ont aussi étudié le CV de Lucas Tauzin mais lui aussi est encore engagé avec le Stade toulousain.