Le nouveau maillot du XV de France pour la Coupe du monde 2023, du 8 septembre au 28 octobre, a été dévoilé par la fédération française de rugby et l'équipementier le Coq Sportif. Une tunique bleu blanc rouge pour les Français, qui joueront leur premier match du Mondial le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande.

Le nouveau maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2023 qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre prochain, est enfin connu ! La fédération française de rugby et l'équipementier officiel du XV de France, ont dévoilé ce jeudi, la tunique officielle des Français pour le prochain Mondial en France.

Dans un communiqué de presse, l'équipementier Le Coq Sportif et la FFR se félicitent de cette nouvelle tunique, et décrivent le nouveau maillot : "le maillot se pare d’un nouveau bleu, celui de notre drapeau. Un choix fort en cette année de Coupe du Monde de Rugby pour le XV de France, derrière qui tout un peuple continuera de s’unir. Cette nouvelle teinte donne de l’élégance et de la profondeur à ce maillot statutaire, là où le bleu cobalt, présent en touches, vient rappeler l’héritage des maillots historiques."

Le retour du Tricolore

Outre ce nouveau bleu, c'est officiellement le retour à une tunique tricolore pour l'équipe de Fabien Galthié. "Pour cette compétition sur leurs terres, les joueurs du XV de France porteront sur eux le drapeau de la nation. Maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges, c'est le retour de la silhouette aux couleurs de notre pays", narre le communiqué.

Pour la saison 2022-2023 et le dernier Tournoi des 6 Nations où les Français ont terminé à la deuxième place derrière l'Irlande, la bande à Dupont jouait tout de bleu vêtue. Il faut remonter à la Coupe du monde 2019 pour retrouver les Bleus porter une tunique tricolore. Là aussi, le maillot français était bleu, le short blanc et les chaussettes rouges. Après le Mondial 2019, les Français avaient conservé le même accoutrement pour le premier Tournoi des 6 Nations de l'ère Fabien Galthié, avant de changer en 2021.

En attendant le maillot pro

Outre la tunique domicile officielle, le maillot extérieur complètement blanc a également été dévoilé. Dans un premier temps, l'équipementier officiel du XV de France n'a dévoilé que quelques images des nouvelles tuniques. Un choix volontaire pour mettre le rugby amateur en avant en attendant un peu avant de dévoiler les visuels sur les joueurs du XV de France . "Depuis 2018, Le Coq Sportif écrit le nouveau chapitre de son histoire avec le rugby amateur à travers son programme de soutien aux clubs, développe le communiqué. Premiers supporters, premier pilier du XV de France, le rugby amateur est le poumon du rugby français. Il était donc primordial pour Le Coq Sportif que cette nouvelle tenue soit incarnée, aujourd’hui, par les joueurs du rugby amateur, en attendant de dévoiler le maillot pro sur le XV de France. Le Coq Sportif est fier d’accompagner des sportifs toujours plus nombreux depuis 1882 sur tous les terrains, à travers le monde."

Le XV de France débutera sa Coupe du monde le 8 septembre prochain, au Stade de France face à la Nouvelle-Zélande. Avant cela, Fabien Gatlhié dévoilera une première liste de 42 joueurs pour la préparation du Mondial le 21 juin, avant l'annonce définitive des 33 joueurs retenus le 21 août. Les Bleus joueront quatre matchs de préparation avant le grand moment, en tricolore, et le début de leur Coupe du monde.