À l'occasion de la sortie du nouveau maillot du XV de France que les Bleus porteront tout au long du Mondial 2023, on revient sur tous les maillots de Coupe du monde des Tricolores. De 1987 à 2023, découvrez l'ensemble des maillots porté par le XV de France et votez pour votre préféré !

Le maillot de la Coupe du monde 1987. DR - DR

Philippe Sella lors de la Coupe du monde 1987. Le trois-quarts centre arbore un maillot bleu à manches longues sur lequel est brodé un écusson rouge à l'intérieur duquel on retrouve le coq d'un jaune saillant. Un short blanc sur lequel on retrouve son numéro, le numéro 13. Sur le côté du short comme sur le maillot une bande tricolore accompagnée d'une paire de chaussette rouge.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 1991. Icon Sport

Le XV de départ du match face à l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1991. Un maillot qui ressemble fortement à celui du Mondial précédent avec les bandes tricolores sur le côté en moins.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 1995. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Le maillot de la Coupe du monde 1995 est un brun différent. Les Bleus arborent toujours une tenue tricolore avec des manches courtes où l'on peut voir de fines bandes rouges entre d'épaisses bandes blanches. Les numéros des joueurs reviennent sur le short.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 1999. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Pour la Coupe du monde 1999, les joueurs du XV de France ont le choix de porter un maillot à manches longues ou courtes. Il est entièrement bleu avec une bande tricolore en dessous de la poitrine.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 2003. Newspix / Icon Sport - Newspix / Icon Sport

En 2003, pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, le XV de France ne porte pas un short blanc. Fabien Galthié et ses coéquipiers portent un maillot et un short bleu avec une paire de chaussette rouge. Sur le maillot apparaissent de fines bandes blanches au niveau des côtes.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 2007. Philippe Perusseau / Icon Sport - Philippe Perusseau / Icon Sport

En 2007, comme lors de l'édition précédente, le XV de France joue tout en bleu. Sur le maillot on peut voir deux types de bleu. Un bleu plus clair pour la bande qui traverse la tunique de haut en bas en passant par le ventre.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 2011. Spi / Icon Sport - Spi / Icon Sport

Lors de la Coupe du monde 2011, la tenue du XV de France est un dégradé de Bleu. Du plus clair au plus foncé de haut en bas. Une paire de chaussettes bleue en haut de laquelle on aperçoit une bande rouge et blanche.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 2015. Dave Winter / Icon Sport - Dave Winter / Icon Sport

En 2015, le maillot est d'un bleu beaucoup plus clair avec d'épaisses bandes bleu marine sur les manches et un col rouge. Le coq apparaît sur le maillot ainsi que sur le short.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 2019. ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

Lors de la Coupe du monde 2019 le maillot est très simple et le XV de France joue à nouveau en tricolore avec le retour du short blanc. Le coq passe du jaune au rouge.

Le maillot du XV de France lors de la Coupe du monde 2023. Le Coq Sportif

Et voici le tout nouveau maillot du XV de France pour cette Coupe du monde 2023 qui débutera le 8 septembre. Un maillot qui ressemble fortement au précédent avec un bleu plus foncé et de fines bandes d'un bleu plus clair au bout des manches. Le coq rouge apparaît sur le maillot ainsi que sur le short blanc.

