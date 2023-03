Cheslin Kolbe sera absent durant un mois, les internationaux de Toulouse de retour à l'entraînement, Clément Maynadier va rempiler pour un an de plus à l'UBB, Ihaia West pourrait faire son retour à La Rochelle... Voici les cinq informations à retenir de ce mercredi !

Auteur de son sixième essai de la saison face au Lou, Cheslin Kolbe s'est blessé sur sa célébration. L'ancien Toulousain s'est blessé à la cheville droite, qui a tourné sur sa reprise d'appuis. Selon L'Equipe, il souffre d'une grosse entorse et sera éloigné des terrains pendant un mois. Cheslin Kolbe manquera donc le huitième de finale de Challenge Cup face à ses compatriotes des Cheetahs et le possible quart de finale dans une dizaine de jours.

Placés en vacances à la fin de la compétition et absent à Castres ce samedi, les internationaux du Stade toulousain ont effectué leur retour à l'entraînement ce mardi. Les retours des Bleus Cyril Baille, Julien Marchand, Thibaud Flament, François Cros, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos et de l'Anglais Jack Willis soulagent une infirmerie toulousaine toujours bien remplie.

En fin de contrat à Bordeaux-Bègles, Clément Maynadier va prolonger d'une saison en Gironde pour disputer une onzième saison avec le club bordelais. Le talonneur l'a annoncé lui-même. Interrogé sur France Bleu Gironde, le talonneur bordelais (34 ans) a déclaré avoir "tapé dans la main avec Laurent Marti, il y a un ou deux détails à régler mais il n'y aura pas de problème".

Selon les informations de nos confrères de L'Equipe, Ihaia West devrait signer un contrat de trois ans avec son ancien club, La Rochelle. Actuellement à Toulon et lié au club de la Rade jusqu'en 2025, l'ouvreur devrait être libéré de ses dernières années de contrat cet été. Il serait alors en concurrence avec Antoine Hastoy, qui l'a remplacé chez les Maritimes.

Dominic McKay, le président de l'EPCR, président de l'European Professional Club Rugby, a révélé que la Coupe du monde des clubs était bien dans les tuyaux : "C'est un projet très important pour nous. On passe beaucoup de temps sur cela, nous sommes en discussion avec nos collègues de l’hémisphère sud pour mettre au point cette Coupe du monde des clubs."