Dominic McKay, le président de l'EPCR, a présenté les défis de la Champions Cup et de la Challenge Cup avant d'entamer les huitièmes de finale. L'Écossais se félicite notamment du bilan sportif et commercial des équipes sud-africaines.

Le parfum de la Champions Cup est de retour. Alors que Toulouse, La Rochelle et Montpellier vont ferrailler en huitième de finale, Dominic McKay s'est félicité de l'intégration des équipes sud-africaines après une phase de poules "très relevée". "D'un point de vue sportif et commercial, l'arrivée des clubs sud-africains est une réussite. Les audiences ont été très fortes en Afrique du Sud et je tiens à remercier ces équipes. Elles ont pris cette compétition au sérieux et malgré l'anxiété que cela représenter en Europe, nous nous devions de les intégrer au vu de leur domination en United Rugby Championship. Je veux également féliciter la logistique des équipes européennes qui ont voyagé là-bas" se réjouit le président de l'EPCR.

Une liste de villes pour les demi-finalistes sud-africains

S'ils se qualifient en demi-finale, les Sharks, Stormers et les Bulls ne pourront pas recevoir leurs rencontres en Afrique du Sud. Face à cette difficulté, les franchises sud-africaines et l'EPCR ont listé des villes potentielles pour accueillir les éventuelles demi-finales. Pour rappel, les Bulls se déplacent à Toulouse, les Sharks reçoivent le Munster et les Stormers accueillent les Harlequins en huitième.

Un format à peaufiner pour les deux prochaines saisons

Le président de l'EPCR a également tenu à donner des précisions sur le format de la Champions Cup lors des deux prochaines saisons. Le système des deux poules de douze équipes avait été largement critiqué, alors que les huitièmes de finale aller-retour ont finalement disparu au profit d'un match "sec". Pour la saison prochaine, Dominic McKay et les fédérations travaillent à l'élaboration d'un meilleur format.

Et voilà le tableau des huitièmes de finale de Champions Cup, avec La Rochelle, Toulouse et Montpellier ! \ud83c\udfc6



Plus d'infos ici > https://t.co/JAOUzzb9YH pic.twitter.com/OsqbFgJ6Fd — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 22, 2023

"Nous sommes sur le point de finaliser le format sur les deux prochaines saisons avec les ligues et les fédérations. Nous voulons que chaque ajustement soit fait en pensant aux joueurs. C'est notre priorité. Nous avons huit week-ends de compétition européenne, cela fait beaucoup de matchs, donc on se doit de mettre les joueurs au premier plan".

Le projet de la Coupe du monde des clubs suit son cours

Autre thème abordé, celui de la Coupe du monde des clubs. La première édition pourrait avoir lieu en 2025, selon les révélations de The Telegraph en 2022. À ce jour, la volonté de l'EPCR est bien de pousser l'idée à sa concrétisation. "C'est un projet très important pour nous. On passe beaucoup de temps sur cela, nous sommes en discussions avec nos collègues de l’hémisphère sud pour mettre au point cette Coupe du monde des clubs. Nous n’avons rien de concret à présenter aujourd’hui mais je crois que c’est une véritable quête de savoir quel est le meilleur club du monde. Il faut avoir le bon format et la bonne structure" conclut Dominic McKay.