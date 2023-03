La Rochelle va retrouver l'ouvreur qui l'a guidé vers les sommets. Selon les informations de l'Equipe, Ihaia West devrait retourner son ancien club pour un contrat de trois ans. Son club de Toulon devrait le libérer de son contrat cet été.

C'est un gros coup qu'est en passe de réaliser le Stade rochelais. Selon les informations de nos confrères de l'Equipe, Ihaia West devrait signer un contrat de trois ans pour retrouver son ancien club. Actuellement à Toulon et lié au club de la Rade jusqu'en 2025, l'ouvreur devrait être libéré de ses dernières années de contrat cet été.

L'ancien Maritime connaît bien son ancienne maison. À La Rochelle de 2018 à 2022, il y a connu certaines de ses plus belles années de carrière. L'an passé, il a remporté son premier trophée, la Champions Cup, acquise au terme d'une finale mémorable face au Leinster.

Un passage à Toulon mitigé

Son épopée toulonnaise pourrait donc bien être de courte durée. Arrivé l'été dernier, il semblait être le demi d'ouverture idéal pour remplacer Louis Carbonel et Anthony Belleau. Malheureusement pour lui et le club, l'adaptation aura été compliqué pour le Néo-Zélandais. Après un début de saison en dents de scie, les Rouge et Noir ont même engagé Dan Biggar, afin de suppléer l'ex-Rochelais.

Mais depuis l'arrivée de l'international Gallois, Ihaia West semble avoir retrouvé ses marques. La semaine dernière, l'intéressé déclarait : "Je me sens simplement beaucoup mieux dans le groupe". Alors que Toulon vient d'intégrer le top 6 suite à sa victoire sur la pelouse du Lou, l'ouvreur voudra emmener le plus loin possible son club dans le championnat mais aussi en Challenge Cup, avant, sans doute, de partir cet été.