Le Rugby Club Toulonnais va devoir se passer des services de Cheslin Kolbe pendant un mois. Touché à la cheville droite face à Lyon, le Sud-Africain va manquer les quatre prochaines semaines de compétition, et devrait faire son retour à la compétition à la fin de mois d'avril.

Auteur de son sixième essai de la saison face au Lou, Cheslin Kolbe avait quitté la pelouse du Matmut Stadium en larmes quelques secondes après avoir franchi la ligne. Sur sa célébration, l'ancien Toulousain s'est blessé à la cheville droite, qui a tourné sur sa reprise d'appuis.

Selon nos confrères de L'Équipe, le Champion du monde 2019 souffre d'une grosse entorse et sera éloigné des terrains pendant un mois. Aucun arrachement ligamentaire n'a été remarqué lors des examens.

Cheslin Kolbe manquera donc le huitième de finale de Challenge Cup face à ses compatriotes des Cheetahs et le possible quart de finale dans une dizaine de jours. Au niveau du Top 14, Kolbe ne prendra pas part aux rencontres face à Perpignan et à Castres. Il est attendu pour la fin de mois d'avril sous la tunique toulonnaise.