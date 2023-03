Pour préparer son huitième de finale de Champions Cup contre les Bulls dimanche, le Stade toulousain a retrouvé tous ses internationaux. Même si plusieurs joueurs, dont Dorian Aldegheri dont la présence peut s'avérer décisive, étaient aux soins ces derniers jours.

Le Stade toulousain est entré lundi dans une semaine décisive puisqu'elle mènera au premier match à élimination directe de la saison, dimanche contre les Bulls. Un rendez-vous pour lequel les Rouge et Noir vont retrouver la grande majorité de leurs internationaux (seuls Peato Mauvaka et Melvyn Jaminet étaient présents à Castres).

En effet, très sollicités pendant le Tournoi des 6 Nations, les Bleus Cyril Baille, Julien Marchand, Thibaud Flament, François Cros, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos et l'Anglais Jack Willis ont été placés en vacances à la fin de la compétition et ont donc raté le déplacement sur le terrain du CO samedi. Ils ont effectué leur retour à l'entraînement ce mardi.

De la même manière, touché aux adducteurs après le match en Angleterre qu'il avait disputé avec le XV de France, le pilier droit Dorian Aldegheri était aussi au repos. Si sa participation au huitième de finale de Champions Cup n'est pas encore assurée, tout est mis en œuvre pour qu'il soit disponible. Il s'est d'ailleurs normalement entraîné ce mardi.

Guitoune forfait, Faumuina très incertain

Pour autant, la rencontre à Castres a aussi laissé des traces physiques. Le trois-quarts centre Sofiane Guitoune, sorti après moins de vingt minutes de jeu, souffre d'une déchirure à une cuisse et il est forfait pour la réception des Sud-Africains. Le deuxième ligne Richie Arnold a également été victime d'une béquille mais devrait être apte pour ce week-end après avoir participé à la séance du jour.

Pour le demi de mêlée Paul Graou, aussi remplacé à la mi-temps, les nouvelles sont rassurantes. Quoi qu'il en soit, tous ces joueurs sont passés par les soins ces derniers jours pour se donner le maximum de chances d'être présents. L'arrière Melvyn Jaminet, touché à un poignet en fin de rencontre dans le Tarn, est apte. En ce qui concerne l'ailier Arthur Retière, blessé depuis la victoire au Racing 92 (entorse de la cheville), il sera difficile de le voir sur la feuille de match dimanche même si l'éventualité n'est pas totalement écartée. Pita Ahki et Juan Cruz Mallia, aussi préservés lors de la défaite à Castres, sont bien là. En revanche, si Lucas Tauzin est désormais apte, Ange Capuozzo (omoplates) ne peut toujours pas postuler.

Devant, le cas du pilier droit Charlie Faumuina (mollet) reste préoccupant et il pourrait renoncer pour ce rendez-vous de Champions Cup. En troisième ligne, Anthony Jelonch (genou), Yannick Youyoutte (pied) et Selevasio Tolofua (hanches) ont terminé leur saison. Théo Ntamack (main) est encore indisponible.