Le trois-quarts centre Jules Favre a réalisé un très bon match lors de la belle victoire rochelaise au Matmut Atlantique face à l’Union Bordeaux-Bègles (36-3). Il a aussi réalisé un sans faute dans son rôle de buteur.

Jules Favre avait marqué une pénalité et quatre transformations dans toute sa carrière en Top 14. Le trois-quarts centre rochelais a fait mieux en une seule rencontre, inscrivant cinq pénalités et une transformation. Surtout, il n’a manqué aucune tentative face aux perches dans un rôle de buteur vraiment inhabituel pour lui, même s’il avait déjà dépanné cette saison à deux reprises face à Perpignan et Toulon. Dix-sept points dont il a préféré rigoler : "Les trois-quarts des coups de pied étaient à cinq mètres en face des poteaux. C’était bien pour l’équipe. Il fallait les mettre. Je pense que j’ai bien dépanné mais on attend impatiemment le retour d’Antoine (Hastoy, N.D.L.R) qui va pouvoir nous en mettre de partout. Au début, les gens ont voulu un peu me tester avec des sifflets, et comme ça passait, ils ont arrêté de siffler (rires)."

Jules Favre a encore montré qu’il était le coéquipier modèle, celui qui est capable de tout pour le bien de l’équipe, comme le soulignait son capitaine Pierre Bourgarit après le match : "C’est un joueur qui ne rechigne jamais. Jules, ce n’est pas le joueur le plus esthétique sur un terrain mais c’est un chien pour nous. Il est toujours là dans le combat. Il ne passe jamais à côté. Ce n’est pas le joueur le plus technique du championnat, ce n’est pas le joueur le plus beau à regarder mais sur l’envie et l’engagement, on ne peut rien lui reprocher. Il sait que tous les mecs le savent dans l’équipe."

"Il faut arriver le plus en forme possible"

Un coéquipier modèle qui est devenu indispensable au fonctionnement du collectif rochelais, lui qui a connu vingt-quatre titularisations (28 matchs) la saison dernière toutes compétitions confondues et qui disputait son dix-huitième match cette année (quatorze titularisations) alors qu’il avait reconnu avoir connu un début de saison plus difficile. Il était en tout cas moins satisfait de ses prestations personnelles et ne l’avait pas caché. Une période moins faste qui semble maintenant derrière lui : "J’ai eu une petite blessure au coude qui m’a éloigné des terrains pendant deux mois, et ça m’a permis de me remettre en forme aussi. J’ai vraiment travaillé avec les préparateurs physiques pour bien revenir et depuis début janvier on va dire que cela porte ses fruits. On arrive aux phases finales et il faut arriver le plus frais et le plus en forme possible." Il ne fait aucun doute que Jules Favre est prêt.