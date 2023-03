Top 14 - Dans le magnifique écrin du Matmut Atlantique, les Maritimes ont pris une revanche sur les Girondins, qui avaient gagné le match aller à Marcel-Deflandre, en faisant parler leur force physique (6-36). Grâce à ce nouveau succès à l’extérieur, la bande de Ronan O’Gara conforte sa deuxième place et revient à six unités du leader, le Stade toulousain.

Vous connaissez le dicton, la vengeance est un plat qui se mange froid. Dans le chaudron du Matmut Atlantique, les Maritimes sont venus, ont vu, et ont vaincu avec flegme et expérience. Au terme d’un bras de fer, les partenaires de Bourgarit, qui est sorti prématurément pour une blessure au coude en première période, ont martyrisé les Bordelo-Béglais (6-36). Une victoire à l’usure, au terme d'une deuxième période de feu qui a vu les Maritimes marquer 27 points sans en encaisser.



Dépossession, es-tu toujours là ? Bordeaux-Bègles et La Rochelle ont répondu par l'affirmative. Au terme d’un quart de jeu d’observation, le duel de buteurs entre Holmes (3e) et Favre (4e) a donné un score de parité (3-3). Heureusement, Seuteni a eu envie de se dégourdir un peu les jambes.



Sur une action où il a porté trois fois le ballon, l’ouvreur des Maritimes a fini par trouver la faille en résistant aux plaquages de Miquel et Lucu. Un essai qui a été transformé par Jules Favre. Mais, Skelton a été rattrapé par un arbitrage vidéo. Au départ de cette action, à cinq mètres de l’en-but, le géant australien a été retenu au sol par Marais. L’intéressé a eu envie de se faire justice lui-même en frappant, avec la paume de la main, son confrère de la deuxième ligne. Le geste a été sanctionné d’un carton jaune, et les points ont été annulés (3-3, 15e).



En infériorité numérique, le champion d’Europe a fait le dos rond, et a joué les ballons de récupération. Sur l’un d’entre eux, décalé sur son aile, Boudehent a été plaqué haut par Falatea. Le pilier du XV de France a tout juste eu le temps de croiser Skelton au moment de purger son avertissement (3-3, 26e).

En supériorité numérique, les Maritimes ont converti deux pénalités par l’intermédiaire de Favre pour emmagasiner des points pendant leur outrageuse domination (3-9, 28e et 37e). Juste après la deuxième pénalité de son centre, Pierre Bourgarit, capitaine de La Rochelle, a été contraint de quitter ses partenaires. C'est la seule mauvaise nouvelle de la soirée du côté des Maritimes, à une semaine des joutes européennes. En coin, sur le côté gauche, Maxime Lucu a ramené les siens à proximité des visiteurs juste avant de rentrer aux vestiaires (6-9, 38e).

Botia, une puissance irrésistible !

Au changement de côté, on a plus vu que du jaune ! Trop indisciplinés (16 pénalités au total), les Girondins ont fini par lâcher devant la force physique adverse. À la sortie d’une mêlée, au soutien d’une belle percussion d’Alldritt, Botia est venu planter le premier essai de la partie entre les perches (6-16, 50e). Omniprésent en attaque, comme en défense où il a gratté trois ballons au sol, le Fidjien a prouvé qu'il était toujours un des meilleurs à son poste en Top 14.

Dépassé à l’image de ses partenaires, Cobilas a été coupable d’une manchette sur Botia (54e). En supériorité numérique, les Maritimes ont creusé l’écart de manière méthodique grâce à la botte de Favre (57e et 59e, 6-22) avant de lâcher les chevaux dans les dix dernières minutes.

Sur une pénaltouche, les avants d’O’Gara ont encore pris le meilleur sur leurs adversaires. Dans l’avancée grâce à Colombe, Sclavi a imité Botia (6-29, 74e). Sur le banc de touche, le coach irlandais a exhorté ses joueurs a planté un dernier clou, pour s’offrir un bonus offensif.

Un bonus offensif en guise de récompense

Le bouquet final a été tiré par Pierre Boudehent, au terme d’une offensive de 70 mètres. À la sortie d’une mêlée, Alldritt a résisté à deux adversaires avant de servir Reus. Pour son premier match en Top 14, l’ouvreur s’est offert une chevauchée de 40 mètres. Au soutien, Berjon a continué dans le sens vers Dulin, qui a parfaitement concrétisé la supériorité numérique vers son ailier (6-36, 78e).

À une semaine de défendre sa couronne en Champions Cup, les Rochelais ont lancé un message fort. Gloucester est prévenu, tout comme les prochains adversaires, à l'instar de Bayonne, qui se rendra à Marcel-Deflandre, le 15 avril prochain. Avant le derby parisien de demain, les Maritimes comptent 6 unités d’avance sur le Stade Français Paris (3e), et six de retard sur Toulouse (1er).

Pour Bordeaux-Bègles (5e), la prochaine quinzaine risque d’être douloureuse. Les partenaires de Poirot ne comptent plus que trois unités d’avance sur Bayonne (7e, 50 points). Le déplacement au Racing 92, dans deux semaines, s’annonce à haut risque.