Le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles ne cachait pas sa déception après la lourde défaite à domicile face à La Rochelle (6-36), évoquant même un sentiment d'abandon en fin de rencontre, alors que la grande fête au Matmut Atlantique était forcément gâchée.

Avez-vous l'impression d'avoir manqué ce rendez-vous ?

C'est un rendez-vous manqué. Nous sommes tombés sur une grosse équipe de La Rochelle, qui a été bien meilleure que nous ce soir. On le paie cash. Il y avait beaucoup d'attente sur ce match et la déception est à la hauteur de cette attente.

Avez-vous ressenti un sentiment d'impuissance sur le terrain ?

Non, ce n'est pas ce que l'on a ressenti sur le terrain, mais sur les dernières minutes du match, c'est plus un sentiment d'abandon entre guillemets. Nous n'avons pas été bons sur notre rugby et donc nous n'avons pas réussi à produire grand-chose dans le secteur offensif. Défensivement parlant, on a été solidaires, quelquefois dominants mais ça ne suffit pas face à ce genre d'équipe pour espérer remporter le match. Il faut être meilleurs offensivement.

L'écart n'est que de trois points à la pause, mais avez-vous eu l'impression d'être déjà entamé physiquement ?

Je ne l'ai pas vécu comme ça. Ils étaient aussi entamés physiquement à la pause. Nous avons réussi à les défendre sur des séquences assez longues. On revient en deuxième mi-temps et on fait pas mal de fautes, surtout des fautes évitables qui leur permettent de venir jouer dans notre camp. À partir de là, ça fait effet boule de neige : une faute, deux fautes, trois points par-ci, une touche par-là, des mauls, un avantage, et ils ont pris confiance là-dessus.

Comment faire pour redresser la tête après un tel revers à domicile ?

Il faut accepter d'avoir été battus par meilleurs que nous, accepter le fait que nous n'avons pas été bons. Je ne connais qu'une seule solution : se remettre au travail. Nous avons deux semaines pour préparer le match contre le Racing. Ce sera une belle occasion de montrer un autre visage, notre vrai visage.