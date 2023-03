Après dix ans passés sur les terrains de Top 14, Teddy Thomas s'est confié dans les colonnes du Midi Olympique. Il revient notamment sur son parcours depuis ses débuts, mais aussi sur les critiques qui le suivent depuis le début de sa carrière.

En mars 2013, Teddy Thomas fait ses grands débuts en Top 14 avec le maillot du Biarritz Olympique. Après dix ans et 95 essais, l’ailier, qui évolue depuis sous les couleurs de La Rochelle, est devenu une figure de ce championnat de France.



Après des débuts en fanfare et notamment un triplé contre les Fidji pour sa première sélection en Bleu, l'ancien du Racing 92 connaît une carrière en dents de scie. Capable du meilleur comme du pire sa carrière n'est peut-être pas aussi grande que celle que l'on lui prédisait.

Mais selon les dires du joueur, cette carrière professionnelle, malgré beaucoup d'aspects positifs, commence à lui peser et notamment le lot des critiques qui le suivent. : "Ça a été dur. D’un côté, ça m’a forgé un caractère. Mais ce qui est sûr, c’est que si l’on m’avait dit, quand j’étais jeune, tout ce qui allait avec une carrière de sportif "pro", je ne suis pas sûr que j’aurais accepté. Je n’aurais jamais pensé attirer autant de critiques et de méchanceté. Je joue pour m’amuser, pour rigoler, pas pour être jugé. Ce qui me tarde vraiment, maintenant, c’est de finir ma carrière et de ne plus être, entre guillemets, dans cette lumière que l’on met sur moi. Car ce n’est pas moi qui la mets. Voilà, juste que je redevienne un mec banal, que l’on me laisse tranquille et que je puisse faire ce que je veux."

La façon dont on m’a décrit ne correspond pas à la réalité

Capable de battre n'importe quel défenseur sur des coups de génie, Teddy Thomas n'en reste pas moins un joueur controversé. Souvent pointé du doigt pour ses manquements défensif et des écarts hors terrain, il se retrouve souvent sous le feu des critiques.

Dans les colonnes du Midi Olympique, l'international français (28 sélections) est revenu sur ces critiques souvent injustes selon lui estimant que la presse lui dresse un portrait bien différent de sa personnalité : "La façon dont on m’a décrit ne correspond pas à la réalité. Si vous demandez à n’importe qui me connaissant réellement, amis et famille, "reconnaissez-vous le Teddy Thomas que vous lisez la presse ?", ils vous répondront "pas du tout". Voilà… Je pense aussi que beaucoup de gens avaient d’énormes attentes envers moi. J’ai dû décevoir pas mal de personnes qui en sont devenues énervées et qui ont dit des choses pas très gentilles. C’est comme ça. Et je sais que ça va continuer. C’est ma vie, c’est ma carrière".