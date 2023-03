TOP 14 - Brive qualifié pour les phases finales, le Stade toulousain qui finit neuvième ou bien les deux derniers finalistes, Castres et Montpellier, qui finissent relégués... Si ces options paraissent totalement improbables, elles sont toutes envisageables à six journées de la fin du championnat.

Le Stade toulousain s'écroule complètement et n'est même pas qualifié pour la Champions Cup, ou bien Brive se rebelle totalement et se qualifie pour les phases finales. Ces scénarios semblent totalement improbables à six journées de la fin, mais dans une saison plus serrée que jamais, tout est encore jouable pour les quatorze équipes en lice dans le championnat. Passons en revue les possibilités les plus surréalistes, mais toujours possible, d'un Top 14 qui va nous tenir en haleine jusqu'à la vingt-sixième journée.

Le Stade toulousain s'écroule, la Rochelle dixième :

Largement en tête après un succès convaincant sur la pelouse du Racing, plus rien ne semble pouvoir arrêter Toulouse en saison régulière. Pour autant, il ne faut pas croire que le plus dur est fait. Dans un sprint final, tout peut arriver. Comme, un gadin total de la part des joueurs d'Ugo Mola, qui perdent tous les matchs, sans prendre un seul point. L'enfer absolu, pour une équipe prétendante au doublé. Mais dans son malheur, les Stadistes sont accompagnés de l'autre favori du championnat : La Rochelle. Dans le même scénario catastrophique, les Rochelais finissent par s'épuiser malgré le retour des internationaux. Au final, tremblement de terre sur la planète rugby : Toulouse et La Rochelle en dehors du top 6, et ne verront pas les phases finales. Pire encore, les deux mastodontes actuels du rugby français ne sont pas qualifiés pour la Champions Cup l'année d'après. Une potentielle fin de saison qui pourrait être la plus folle de l'histoire.

Le Stade toulousain peut encore manquer les phases finales en fin de saison Icon Sport - Icon Sport

Brive réalise l'exploit et se qualifie pour les phases finales :

Qui a dit qu'il fallait enterrer le CAB ? À six journées de la fin, Brive est en mauvaise position, à la quatorzième et dernière place du championnat, avec huit points de retard sur Perpignan, premier non relégable. Mais la saison est loin d'être finie et les Coujoux peuvent encore assurer leur maintien de manière confortable. Ils peuvent même réaliser une série de victoires complètement folles, à l'image de Toulon la saison passée, et réussir à se qualifier pour les phases finales, au nez et à la barbe du Racing et de Bayonne. Une fin de saison en apothéose, avec un succès bonifié à Ernest-Wallon qui permet aux hommes de Patrice Collazo de se hisser dans le top 6. Une performance inédite dans l'histoire du club en Top 14, eux qui n'ont jamais fait mieux que septième depuis la nouvelle formule inaugurée en 2005.

Saïd Hirèche et ses partenaires vont-ils réussir à se sauver en fin de saison ? Icon Sport - Icon Sport

Les deux finalistes en titre relégués

La chute après le sommet ? Montpellier et Castres ont connu l'ivresse d'une finale du Top 14 il y a seulement quelques mois, mais attention au contrecoup. Alors que la fin de saison approche à grands pas, les deux clubs sont loin de leur niveau de l'an passé et risquent sans doute ne pas jouer les phases finales en fin de saison. Ce qui serait déjà un échec compte tenu des ambitions partagées des deux équipes pourrait se transformer en véritable cataclysme dans six journées. Pour les Héraultais comme les Tarnais, leur avance sur la zone rouge semble relativement légère et les confrontations directes avec les trois derniers du championnat vont se multiplier dans les semaines à venir. Plongés dans une spirale négative, les deux clubs enchaînent les défaites et se retrouvent aux deux dernières places, avec une plus forte probabilité de retrouver les hommes de Jeremy Davidson à la dernière place et directement en Pro D2. Clermont aussi pourrait se retrouver dernier, dans une lutte du bas de tableau toujours aussi indécise.

Le champion de France peut se faire peur dans cette dernière ligne droite Icon Sport - Icon Sport

L'Aviron bayonnais termine premier de la saison régulière

Le promu devenu roi. Bayonne réalise une saison exceptionnelle pour une équipe qui arrive de la division inférieure. Sixième et provisoirement qualifié pour les phases finales, performance qui n'est plus arrivée à un club venant de Pro D2 depuis 2009, l'Aviron bayonnais n'est peut-être pas au bout de ses surprises. Dans un sprint final parfaitement géré, les partenaires de Camille Lopez arrivent à dépasser le Stade toulousain pour se retrouver sur le toit du championnat. La meilleure manière d'aborder des phases finales, qui peuvent être l'occasion de couronner une équipe qui (re)découvre le Top 14, un fait inédit dans l'histoire du Top 14.

Camille Lopez et ses partenaires peuvent rêver en grand pour cette fin de saison Icon Sport - Icon Sport

Si tous ces scénarios sont encore d'actualité, c'est dû à une saison qui est l'une des plus serrées de ces dernières années. Alors que le championnat de France a connu de nombreuses équipes décrocher sur les saisons précédentes, avec notamment l'année historique d'Agen, les quatorze équipes sont encore dans le coup au mois de mars. Il faut remonter en 2015 pour retrouver une telle densité au classement. Si les scénarios ont de faibles chances de se produire, les six dernières journées réservent encore leur lot d'incertitudes et vont peut-être rebattre les cartes du championnat.