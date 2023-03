TOP 14 - Le Stade toulousain gagne à l'extérieur (35-39) face au Racing 92 dans son antre de la Paris-La Défense Arena. Une confrontation de belle facture avec 10 essais inscrits, et une place de leader confortée pour les visiteurs, face à des Franciliens en proie au doute pour la qualification après une rencontre offensive à souhait.

Ce duel entre le Racing 92 et le Stade toulousain clôturait cette 20 ème journée donc du Top 14 à la Paris-La Défense Arena. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier acte fut assez remarquable dans l'intensité. Spring ouvrait les hostilités sur la première offensive après un renversement idéal, de quoi donner un tempo certain à la rencontre (7-0, 2e). Mauvaka et ses troupes n'étaient pas en reste d'ailleurs, après un bon travail de Graou qui fixait le dernier défenseur pour envoyer son capitaine à l'essai (7-7, 8e). Si Russell, toujours aussi performant au pied à ce moment-là, donnait l'avantage entretemps (10-7, 14e), les Toulousains prolongeaient leur réussite par l'intermédiaire de Delibes après une sautée de Jaminet et un travail des avants à l'origine près de la ligne (10-14, 20e).

\ud83c\udfc5 Toulouse résiste au retour du Racing et sort vainqueur d'un match très plaisant



Le Racing 92 répliquait, par la force de son pack dense et dominateur sur ballon porté. Lauret profitait de cette munition pour planter un essai supplémentaire dans ce registre (17-14, 26e). Les hommes d'Ugo Mola, visiblement aspirés par les extérieurs, insistaient sur les couloirs. Une pénalité disputée à la main et Delibes et mis sur orbite pour le doublé (20-19, 36e). Mais les acteurs se séparaient sur un nouveau lancement d'école. Pénalisés à plusieurs reprises sur leur ligne, les Haut-Garonnais martyrisaient la ligne adverse et envoyaient finalement Meafou à l'essai avec sa puissance (20-26, 40e). Des essais et une volonté admirable de déplacer le ballon sur une pelouse synthétique toujours aussi propice à ce type d'exigence.

Le spectacle et le rugby au rendez-vous

Aucune raison que cela ne s'arrête en si bon chemin pour la suite. Graou inscrira un essai exceptionnel sur une relance de Lebel depuis ses 22 mètres (20-36, 50e). Le ton était donné, et les protagonistes nous réservaient encore des orgies offensives endiablées. Moukouro et Gibert coup sur coup, inscrivaient deux essais, à même de relancer l'espoir pour les locaux (30-36, 60e). Puis Russell vacillait sur quelques transformations et une pénaltouche importante, Toulouse disputait la moindre munition à la main ou presque, et le leader assumait ses responsabilités avec un magistral coup de pied de plus de 50 mètres inscrit par Jaminet (30-39, 65e). Malgré une dernière escarmouche d'Habosi en coin, le Stade Toulousain serrait la vis et pouvait lever les bras au ciel un peu plus tard (35-39, 67e).

Le Racing 92 ne se remet pas à l'endroit. Le succès était obligatoire pour coller aux qualifiables et ne pas sombrer dans une éventuelle sinistrose après le couac subi à Lyon dernièrement. Les Franciliens retombent dans leurs travers défensifs avant un futur voyage face au Stade français assurément déterminant. Quant au Stade toulousain, la prestation épate avec une profondeur d'effectif encore mise à l'honneur. Les Haut-Garonnais conservent un matelas solide d'avance dorénavant sur les poursuivants avant le déplacement à Castres dans quelques semaines qui s'annonce palpitant.