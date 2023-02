6 NATIONS 2023 - Et si cette semaine marquait l'histoire du Tournoi des 6 Nations ? Dans une situation toujours plus tendue au pays de Galles, un nouveau signal fort a été envoyé. D'ordinaire enclin à annoncer leur équipe très tôt, les Gallois ont annulé l'annonce qui devait avoir lieu aujourd'hui. La menace d'une grève face à l'Angleterre se fait de plus en plus présente.

Et si nous assistions ce samedi à une première dans l'histoire du Tournoi des 6 Nations ? En conflit ouvert avec le Professional Rugby Board, sur fond de renégociation salariale, le pays de Galles a annulé l'annonce de son équipe pour le match de samedi l'opposant au XV de la Rose. Habituellement première nation européenne à rendre public les 23 joueurs présents sur la feuille de match, c'est un signal fort envoyé aux instances dirigeantes. Et qui fait craindre le pire vis-à-vis de la tenue de la rencontre prévue au Millenium Stadium. Ce nouveau pas franchi n'a rien d'anodin. Après avoir posé un ultimatum à la PRB jusqu'au 22 février pour avoir des réponses, le XV du Poireau laisse présager qu'une grève est possible pour une rencontre du Tournoi des 6 Nations. Ce serait une première depuis l'instauration de cette formule, et un message extrêmement à quelques mois seulement de la Coupe du monde en France. Une crise en interne mais aussi sur le plan sportif La semaine dernière, Alun Wyn Jones, capitaine emblématique et joueur le plus capé de l'histoire du rugby mondial, déclarait qu'un tel geste n'était pas souhaitable mais pouvait être envisagé "en toute dernière option". Il semblerait que la menace ne fait que grandir ces dernières heures, et que la balle soit désormais dans le camp du PRB. En plus de cette crise en interne, le pays de Galles n'y arrive plus. Sur ses douze dernières rencontres, elle n'a gagné qu'à deux petites occasions, concédant notamment des défaites à domicile face à l'Italie ou à la Géorgie. Actuellement, il est bon dernier de la compétition, ayant connu la défaite à deux reprises en autant de matchs, face à l'Irlande et face à l'Ecosse.