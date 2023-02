6 NATIONS 2023 - Les menaces galloises se font de plus en plus persistantes. Après avoir annulé l'annonce de l'équipe plus tôt dans la journée, Warren Gatland s'est présenté devant les médias pour une mise au point de la situation.

La sélection galloise vit des heures noires. Après l'annulation de l'annonce de l'équipe pour la rencontre face à l'Angleterre, le sélectionneur du pays de Galles Warren Gatland s'est présenté devant les médias afin d'expliquer la situation actuelle. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la tension entre les joueurs et la Fédération galloise est toujours d'actualité : "La grève est une menace réelle" répond-il par rapport au match de ce samedi. Le Néo-Zélandais, contre cette initiative au début de la pression mise sur le Professional Rugby Board, se range à présent derrière ses joueurs dans un conflit qui ne cesse de durer : "Ce que demandent les joueurs est raisonnable. Il faut trouver un juste milieu. J'espère que les discussions d'aujourd'hui aboutiront à un résultat satisfaisant. On doit trouver un compromis." Ces demandes, ce sont une renégociation des contrats qui désavantagent moins les joueurs, alors qu'une baisse significative était évoquée, la suppression de la règle des 60 sélections pour qu'un joueur reste sélectionnable même en jouant à l'étranger et enfin une voix pour le syndicat des joueurs au sein du PRB, selon WalesOnline. Une réconciliation espérée Pour autant, celui pour qui le second mandat est en train de se transformer en cauchemar ne se bloque pas non plus. Il sait qu'une réduction de la masse salariale est nécessaire : "Nous sommes bien conscients que certains ont vécu au-dessus de leurs moyens. Il s'agit de rester dans les limites. Les joueurs sont conscients qu'à l'avenir, il faudra réduire les salaires." Un discours qu'il accompagne d'une bonne nouvelle pour tous ceux qui voudraient voir le choc face à l'Angleterre, entre deux nations qui titubent depuis le début de la compétition : "Pour avoir discuté avec quelques personnes aujourd'hui, je suis confiant sur la résolution du problème."