6 NATIONS 2023 - En conférence de presse, Alun Wyn Jones a continué d'exercer la pression sur sa fédération nationale. A quelques jours de la rencontre face à l'Angleterre, il a rappelé que la menace d'une grève était toujours d'actualité, même si ce serait "la toute dernière option".

La rupture est totale entre les joueurs gallois et la fédération. Alors que de nombreuses voix se font entendre pour protester contre la Welsh Rugby Players Association (WRPA) de ne pas avoir trouvé d'accord financier avec les clubs gallois, qui sont donc incapables de proposer des contrats aux joueurs pour la saison prochaine, c'est au tour du plus emblématique des Gallois de monter au front. Alun Wyn Jones n'a pas hésité une seule seconde à se montrer agressif envers le Professional Rugby Board (PRB) : "On est arrivé à un point critique parce que c’était censé être réglé il y a 18 mois".

De nombreuses menaces ont vu le jour dernièrement, de l'exode massif des joueurs professionnels à la grève pour la prochaine journée du Tournoi. L'ancien capitaine gallois a tenu à défendre les intérêts de ses coéquipiers, à bout dans une situation qui ne finit plus de se détériorer : "Nous comprenons qu’il y a une pression de partout, mais les joueurs n’ont pas eu voix au chapitre et des décisions ont été prises unilatéralement. [...] En fin de compte, si vous traitez mal les gens assez longtemps, vous arrivez là où nous nous trouvons."

Pour autant, est-ce qu'une grève est réellement envisageable avant la réception du voisin anglais la semaine prochaine ? Le joueur aux 156 sélections, record absolu dans le rugby, ne se veut pas catégorique. Mais il n'exclut pas non plus cette possibilité, dans une période noire dans la relation entre le PRB et la WRPA : "Je suppose que c'est une possibilité, je ne peux pas le nier. Mais ce sera la toute dernière option".

Warren Gatland s'oppose à la grève

Si celle-ci devait avoir lieu, ce serait contre l'avis du propre sélectionneur du pays de Galles. Warren Gatland, en poste depuis quelques mois et dont le nouveau mandat ressemble à un cauchemar en interne et un naufrage sportif, ne veut pas envisager cette éventualité : "Je pense qu'il y a trop de choses en jeu pour s’assurer que le match ait lieu."

Mais pour ne pas se mettre le vestiaire à dos, celui qui a connu un premier mandat de 2007 à 2019 soutient l'initiative de ses hommes, en profitant au passage pour tacler lui aussi sa propre fédération : "Je soutiens complètement la position qu'adoptent les joueurs en voulant obtenir des changements [...] Si quelqu’un vous offre 30 £/40k de plus, comment pouvez-vous blâmer les joueurs d’accepter des contrats.". Un problème qui pourrait ne pas se régler de suite, et une atmosphère catastrophique pour préparer le match face à l'Angleterre qui s'annonce déjà crucial si le pays de Galles veut éviter la Cuillère de Bois cette année.