6 NATIONS 2023 - Le rugby gallois est en crise. Dans l'attente d'un accord entre la Fédération et les provinces, un mouvement de grève pourrait être décidé au sein même de la sélection. Certains internationaux gallois s'interrogent sur leur avenir. Ils pourraient décider de rejoindre la France et le Top 14 d'ici peu.



Mais que se passe-t-il au pays de Galles ? Le rugby gallois est en crise. Elle couvait depuis des semaines et elle est sur le point de faire imploser le rugby gallois. Alors que les provinces ne sont toujours pas en mesure de proposer des contrats à leurs joueurs pour la saison prochaine, faute d’accord financier avec la Fédération, les internationaux envisageraient un mouvement de révolte avant le prochain match du Tournoi des 6 Nations face à l’Angleterre, samedi prochain.

Quelle ampleur pourrait prendre cette manifestation de mécontentement ? Ces jours-ci, une réunion est prévue entre les représentants de la Welsh Rugby Players' Association et les joueurs pour définir les actions à venir.

En attendant, certains propos d'internationaux gallois sortent dans la presse. Nous vous en parlions déjà il y a quelques jours, mais la situation semble détestable outre-Manche. "Je n’arrive pas à croire que je suis à cinq mois de la fin de mon contrat, à huit mois de la Coupe du monde et que mon avenir ne soit pas encore certain, a déclaré, sous couvert d’anonymat, un titulaire des deux premières journées du Tournoi au Daily Mail. Je ne peux pas demander de prêt à la banque et je suis sous antidépresseurs. Si jamais je me blesse gravement, ma carrière sera sans soute terminée. Et pendant ce temps, la Fédération gagne des dizaines de millions d’euros."

Exode en France ?

Certains internationaux s'interrogent sur leur avenir. Pour qu'un exil soit possible, la WRU devra changer ses règles d'éligibilité des exilés (pour l'heure, seuls les éléments ayant atteint la barre des 60 sélections peuvent encore porter les couleurs du pays de Galles s'il évoluent à l'étranger). Josh Adams (27 ans, 46 sélections) pourrait être tenté par une aventure à Lyon.

Cela fait en tout cas plusieurs semaines que le Lou démarche l'ailier sous contrat avec Cardiff et le dossier pourrait trouver un dénouement assez rapidement. Dans l'état actuel des choses le salaire de Josh Adams est très lourd pour Cardiff et la fédération galloise. Son possible départ pourrait solutionner les comptes de la WRU et du club gallois.

D'autres internationaux gallois pourraient être tentés par le Top 14. Le pilier des Ospreys Tomas Francis (30 ans, 68 sélections) a des touches en France, et il n'entre pas dans la régle des 60 sélections. Si l'offre de sa fédération et des Ospreys n'est pas suffisante, il pourrait quitter rapidement son pays.

Le pays de Galles affrontera l'Angleterre le 25 février prochain au Principality Stadium. Avec deux défaites en deux matchs, les Gallois réalisent un début de Tournoi catastrophique. Les prochains jours seront décisifs pour la formation de Warren Gatland.