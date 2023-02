Les joueurs gallois pourraient bien taper du poing sur la table avant leur rencontre face à l'Angleterre comptant pour la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2023. Mécontents de leur situation contractuelle, les joueurs du XV du Poireau envisageraient de faire grève avant leur rencontre face à l'Angleterre pour mettre la pression sur le fédération. Quelques joueurs ont pris la parole pour décrire leur situation.

Le rugby gallois va très mal, et pas seulement sur le terrain. Défait à deux reprises en autant de sorties dans le Tournoi 2023, le XV du Poireau vit des heures compliquées, jusqu'en coulisses. Ce lundi, le Daily Mail nous apprend que les protégés de Warren Gatland envisageraient sérieusement de faire grève avant leur duel face à l'Angleterre dans dix jours.

La raison ? Une situation contractuelle très compliquée, avec aucune perspective d'avenir. La pandémie du Covid-19 a mis dans le rouge tous les comptes de la fédération galloise. De ce fait, certains rugbymen ne savent toujours pas s'ils exerceront leur passion la saison prochaine. Des moments très difficiles à vivre pour beaucoup.

Un membre actuel de la sélection des Diables rouges a délaré ceci : "Je n'arrive pas à croire que je suis à cinq mois de la fin de mon contrat, à huit mois de la Coupe du monde et mon avenir nest pas encore certain. Je ne peux pas demander de prêt à la banque et je suis sous antidépresseurs. Si jamais je me blesse gravement, ma carrière sera sans soute terminée. Et pendant ce temps, la fédération gagne des dizaines de millions d'euros."

Des témoignages poignants. Ces dernières heures, Uilisi Halaholo, centre international a tweeté avec une pointe d'ironie : "Ça doit être bien de savoir que vous pourrez toujours subvenir aux besoins de vos enfants dans quatre mois"

Must be nice knowing u can still provide for your kids in about 4months…. — Willis Halaholo (@whalaholo) February 14, 2023

Un exode à attendre vers la France ?

Cette situation pourrait entraîneur une vague de départs des joueurs gallois vers le Japon, l'Angleterre... et surtout la France. Certains rugbymen seraient prêts à quitter leur pays pour retrouver une situation viable.

Pour le moment, au niveau des revenus, les Gallois, internationaux ou pas, sont regroupés en cinq niveaux. La majorité gagnant des sommes entre 30 000 et 100 000 livres. Le salaire de base qu'un joueur puisse gagner dans une année est de 278 000 livres, sans les bonus.

Pour de nombreux observateurs, les joueurs les plus en difficulté sont ceux qui ne touchent pas du doigt le plus haut niveau. "Je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie, a déclaré un concerné qui évolue dans les divisions inférieures. Ma femme est vraiment inquiète et mes parents aussi. Je joue pour ma région mais je devrai peut-être vendre ma maison... Nous sommes plusieurs dans ce cas."