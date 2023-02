La peur de Janse van Rensburg, la stupéfaction de Romain Sazy, le récit de Camille Lopez, l'hommage de Facundo Isa et les regrets de Lucas Rey... Voici le top des déclas du week-end en Top 14 !

Mercer ? Cela pourrait être toi à sa place

Après la défaite de Montpellier à Lyon ce week-end (31-21), les Cistes ont surtout perdu Zach Mercer et se sont fait très peur. Le troisième ligne anglais est sorti sur civière après un choc terrible à la tête dès la 2ème minute de jeu. Janse van Rensburg explique avoir eu peur pour son coéquipier. "C'est un ami qui était à terre. Cela fait toujours mal de voir une situation pareille. Cela aurait pu être toi à sa place".

Jo' il n'est pas fait comme tout le monde

À Castres, les Rochelais ont frappé fort en s'imposant à Pierre-Fabre (17-32) . Les Maritimes ont ainsi brisé la série d'invincibilité des Tarnais, après plus de deux ans sans défaite. Cette rencontre a également été marquée par le retour de Jonathan Danty, après une blessure au genou. Une prouesse pour Romain Sazy. "Jo, il n’est pas fait comme tout le monde. On a été surpris de le voir revenir si vite. Mais, il a énormément bossé. C’est un compétiteur, qui s’est fixé des objectifs. Il a un corps hors normes et il nous apporte tellement".

Jonathan Danty a marqué son retour face à Castres. Icon Sport - Icon Sport

Il démarre et se rend compte qu'il a fait une connerie

La rencontre entre Bayonne et le Stade français a elle été marquée par les retrouvailles entre les anciens clermontois Morgan Parra et Camille Lopez. Le numéro 9 parisien a eu la balle de match à deux minutes du terme mais a finalement manqué son coup de pied, avant que le Bayonnais ne scelle le sort de la rencontre. "Au moment où il veut enlever la terre qu’il y a devant lui, il démarre et se rend compte qu’il a fait une connerie. Il tape comme il peut. Peyo Muscarditz joue très bien le coup en montant pour le mettre sous pression. Malgré ça, Morgan a failli la mettre".

J'ai joué pour Sergio

Les Toulonnais ont fait le travail en s'imposant au Vélodrome face à Toulouse. Malgré le carton rouge de Sergio Parisse, le RCT s'en est remis à ses avants pour balayer le Stade toulousain. Facundo Isa a notamment inscrit un essai et a voulu dédier sa performance au troisième ligne italien. "C’était un match spécial pour lui, a avoué Facundo Isa. Sa semaine a été très dure. J’ai joué pour Sergio, j’avais envie de tout donner pour lui. Malgré la faute, et son carton rouge, on n’a pas baissé les bras".

J'ai eu l'impression d'une équipe endormie

La Section paloise a elle subi la loi de Perpignan à Aimé-Giral. Lucas Rey, le talonneur de Pau, a regretté le manque le manque "d'efforts" de son groupe face à l'Usap. "L’analyse est très courte et très simple : il y a un collectif qui a fait beaucoup d’efforts et qui a roulé sur l’autre. C’est d’autant plus étonnant que l’on s’était préparé à tenir cette intensité. J’ai eu l’impression d’une équipe endormie. On n’a pas fait ce que l’on s’est dit".