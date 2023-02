TOP 14 – L’Usap enchaîne une troisième victoire consécutive en Top 14, une première depuis le début de la saison. Les Catalans, devant leur public, l’ont emporté face à la Section paloise lors de la 18ème journée de championnat, qui se met en grand danger pour le maintien. Ce match, capital pour le maintien, a été très animé avec 10 essais inscrits. Tristan Tedder a réalisé une grande performance avant de sortir sur blessure.

Dix ans. Oui, dix ans que Perpignan n’avait pas enchaîné trois victoires consécutives en Top 14. C’est chose faite. Dans le match décrit comme celui « de la peur » pour le maintien, les Catalans ont fait le match presque parfait face à une équipe paloise beaucoup trop indisciplinée (15 pénalités dans le match). L’Usap s’impose 49 à 29 mais sans bonus offensif. C’est la seule satisfaction à retenir pour les hommes de Sébastien Piqueronies, qui sont passés à côté aujourd’hui.

La fête est belle à Aimé Giral car Perpignan, grâce à ce succès profite aussi de la défaite de Brive pour quitter la dernière place du championnat. Les Catalans sont 13eme à deux petits points de Pau et de Castres.

Fin d'un multiplex fou pour la 18ème journée de #Top14 !

\ud83d\udc3a Lyon laisse échapper le bonus face à Montpellier

\u26f5\ufe0f La Rochelle s'impose à Castres

\u26aa\ufe0f Le Racing 92 dispose de Brive

\ud83d\udd34 Perpignan signe un gros coup face à Pau

Tous les résultats ici : https://t.co/ieq8rKHiVo pic.twitter.com/WVBCivae9c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

Quel spectacle nous ont offert Perpignanais et Palois ce samedi après-midi ! Alors que le Tournoi des 6 Nations fait une pause ce week-end, les acteurs ont montré que notre championnat domestique avait fière allure. Dix essais marqués, six pour l’Usap, quatre pour Pau, et ce rythme continu tout au long du match, qui a tenu en haleine les 13 500 spectateurs présents à Aimé Giral.

Tristan Tedder, le show et le froid

L’arrière catalan a réalisé une grande performance ce samedi face à Pau. Le futur joueur du Racing 92 est intenable cette saison et il a encore fait des ravages dans la défense paloise. Relanceur, finisseur, buteur, le numéro 15 s’occupe de tout et a guidé l’Usap vers le succès. Après une pénalité de Pau sur la première action, les Perpignanais répondaient au pied avant de porter davantage le ballon. Le premier essai des dix réalisations du match intervenait dès la 9e minute. Le centre catalan De La Fuente décidait de jouer un petit coup de pied, mi-rasant, mi-par-dessus pour lui-même qu’il récupérait. Tedder était une première fois à la finition sur la continuité petit côté.

En plus de conclure les actions, Tristan Tedder les provoque. A la 20eme, il jouait rapidement une pénalité dans ses 22m et poursuivait au pied loin devant lui. L’action était suivie par son demi de mêlée Deghmache qui poursuivait en tapant de volée dans le ballon tel un footballeur, pour aller inscrire plus loin l’essai (15-10, 20eme).

En deuxième période, l’arrière catalan inscrivait un doublé, encore à la finition après une percussion dévastatrice de Tuilagi. L’arrière, dans tous les bons coups, se régalait au pied, et avait du feu dans les jambes. Il était pourtant obligé de quitter ses coéquipiers peu avant l’heure de jeu après un choc à la jambe. Boitillant, il a laissé sa place à Sawailau, qui inscrivait un essai sur son premier ballon. Rien que ça. Pour Tristan Tedder, acclamé par Aimé Giral, il faudra regarder de près la nature de sa blessure. L’Usap en aura grand besoin pour aller chercher son maintien.

Pau : mauvais jour pour passer à côté

En première période, les Catalans prenaient 18 points d’avance après le 3e essai inscrit par De La Fuente après une longue séquence offensive proche de la ligne d’en-but. Menés 28-10 à la mi-temps, les Palois étaient dominés. Pris dans l’engagement, ils commettaient trop de fautes. Dans les rucks, dans le placement (hors-jeu), mais aussi en défense. L’essai du demi de mêlée catalan après la pénalité vite jouée par Tedder symbolise le match de la Section, pas assez concentrée dans les moments importants.

Pourtant, Pau était prévenu et a montré des choses plutôt intéressantes avec le ballon. On ne marque pas quatre essais pour rien. Dès le retour des vestiaires, ils réagissaient avec Laporte, qui inscrivait l’essai de l’espoir. Une belle action en première main conclue par l’ailier palois (28-17).

Mais comme un symbole, les Palois voyaient Tedder marquer deux minutes plus tard un nouvel essai après une relance de Perpignan de son propre camp (35-17). Largués au score, ils enchaînaient les fautes, Zegueur (qui avait remplacé Jordan Joseph en première période blessé) prenait un carton jaune pour plaquage haut et privait Tedder de triplé. La Section sombrait et à regarder le visage de Thomas Domingo sur le banc de touche, on pouvait facilement deviner la pensée de l'ancien pilier international.

"Ils ne prennent pas le bonus c’est la seule satisfaction", relayait au micro de Canal + Martin Puech à l’issue du match. Tous les points compteront, le deuxième ligne palois a raison. La Section a en effet bien réagi. Elle aurait pu s’écrouler encore davantage mais à l’orgueil, elle inscrivait deux essais en cinq minutes (Zegueur et Colombet) et pouvait presque croire à un incroyable retour (42-29). C’était sans compter sur l’expérience des Catalans, qui ralentissaient le jeu pour laisser passer l’orage. C’est finalement l’Usap qui terminait mieux la partie et marquait le 10e essai de la rencontre, décidemment pas commune.

L’Usap est en folie, et c’est désormais tout un peuple qui croit plus que jamais au maintien en Top 14. Les hommes de Patrick Arlettaz iront à Bordeaux-Bègles avant de recevoir Bayonne dans les prochaines semaines. Pour Pau, ça se complique. L’équipe de Sébastien Piqueronies n’a remporté qu’un seul de ses dix derniers matchs. Et leur calendrier n’est pas clément, avec un déplacement chez le leader toulousain avant la réception du champion d’Europe rochelais. Jusqu’au bout, le suspense sera total dans cette lutte pour le maintien.