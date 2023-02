TOP 14 - Lyon reste très solide à Gerland en triomphant de Montpellier (31 - 21) pour le compte de la 18e journée du Top 14 dans un match où les deux équipes ont produit du très bon rugby. Ce succès face au Champion de France, malgré la perte du bonus en toute fin de match, permet au LOU de conforter sa place dans les 6 premiers. Une zone que Montpellier voit s'éloigner de plus en plus.

Un vrai bon match de rugby. Dans ce duel entre deux formations ambitieuses mais aux dynamiques bien opposées, seule la victoire était recherchée. L'entame de match, après la longue pause pour un choc sans jeu déloyal reçu par Zach Mercer (2'), mettait les spectateurs tout de suite dans le ton. On allait jouer au rugby cet après-midi à Gerland, sur une pelouse synthétique et sous un climat printanier propices.

Fin d'un multiplex fou pour la 18ème journée de #Top14 !

\ud83d\udc3a Lyon laisse échapper le bonus face à Montpellier

\u26f5\ufe0f La Rochelle s'impose à Castres

\u26aa\ufe0f Le Racing 92 dispose de Brive

\ud83d\udd34 Perpignan signe un gros coup face à Pau

Tous les résultats ici : https://t.co/ieq8rKHiVo pic.twitter.com/WVBCivae9c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 18, 2023

C'est le LOU qui se mettait rapidement en évidence avec l'essai de Maraku en contre dès la 4e minute alors que le MHR était dans les 22m des Lyonnais. Une défense de Botha, un ballon sorti vers l'aile gauche pour la botte très longue de Maraku, l'offensive du MHR était oubliée. Loin d'ici, c'est Veredamu qui sauvait le ballon de la sortie en touche pour retrouver Maraku à hauteur (7-0, 5'). Groguis, les Héraultais ne faisaient pas deux fois la même erreur et transformaient en points leur seconde incartade dans le camp adverse grâce à la pénalité de Louis Carbonel (7-3, 9').

Le LOU accélère encore

À peine son score débloqué, le Montpellier Rugby allait vérifier les ambitions rhodaniennes dans le jeu. Le deuxième essai intervenait la minute suivante sur un mouvement d'école, de tableau noir. Depuis son camp, Nakaitaci trouvait Arnold intercalé pour percer plusieurs lignes et plaquages du MHR. On poursuivait vers la droite avec Guillard puis Veredamu. Ce dernier fixait le dernier défenseur pour servir Couilloud à l'intérieur pour l'essai de plus de 50 mètres entre les perches (14-3, 11'). Montpellier touchait alors du doigt sa plus grande faiblesse dans son début de match : le manque de réalisme une fois parvenu dans les 22 m du LOU. Berdeu, sur une pénalité, aggravait le score sur sa première tentative face aux poteaux (17-3, 22').

La réaction héraultaise intervenait pourtant à ce moment où l'on ne donnait plus cher de la peau du Champion de France. Car cette fois, l'équipe de Philippe Saint-André allait parfaitement gérer son entrée dans la zone de vérité lyonnaise. À la suite d'une pénaltouche sur les 5m des locaux, l'alignement était parfaitement joué tout comme le ballon porté à la suite. Le talonneur montpelliérain Paenga-Amosa terminait derrière l'en-but (17-8, 26'). Le MHR réduisait encore la marque avant la pause par Carbonel alors que le LOU venait de passer de nombreuses minutes à chercher un troisième essai. Ce Montpellier là avait définitivement corrigé le tir du début de match (17-11, MT).

Un LOU gestionnaire puis conquérant

À la reprise, la rencontre entre le 3e et le 8e du classement semblait relancée entièrement après une nouvelle sanction par Carbonel d'une faute lyonnaise (17-14, 43'). Mais ce coup de rapprochement sonnait plutôt comme une piqûre de rappel pour ce LOU décidé à poursuivre sa période faste. Les plaquages du MHR se faisaient moins décisifs sur Léo Berdeu qui crochetait plusieurs adversaires dans les 22m avant de servir un Guillard en soutien pour le 3e essai entre les poteaux (24-14). La fatigue dans ce match joué avec beaucoup de rythme se faisait alors bien ressentir et les nombreux changements apportés relançaient le niveau de jeu. Mais ce sont les mains actives des défenseurs, de chaque camp, qui remportaient les duels jusqu'à l'entrée dans les 10 dernières minutes du match.