Pierre-Henry Broncan a été démis de ses fonctions de manager du Castres olympique, ce lundi. En deux ans à la tête des Olympiens, le Gersois a redressé le club tarnais de la lutte pour le maintien à une finale de Top 14.

La défaite à domicile de Castres face à La Rochelle (17-32) a eu raison de Pierre-Henry Broncan. Le manager des Tarnais a été écarté ce lundi par les dirigeants du CO. Comme Mauricio Reggiardo, Pierre-Henry Broncan a été démis de ses fonctions d'entraîneur après un revers à domicile, dans un contexte où le CO joue sa survie dans l'Élite. Si l'Argentin avait tout de même fini la saison 2020-2021 avec plus de hauteur, Broncan doit lui faire ses valises de Pierre-Fabre. Aujourd'hui 11èmes avec deux points d'avance sur Perpignan, 13ème, les Tarnais sont retombés dans leur travers après une saison et demi royale sous les ordres de Broncan.

\ud83d\udd34 [INFO MIDI OLYMPIQUE] C’est officiel depuis ce lundi, Pierre-Henry Broncan n’est plus le manager du CO. Pierre-Yves Revol le lui a annoncé en milieu de journée.



\u27a1\ufe0f Plus d'informations ici > https://t.co/uaeSMwUP6E pic.twitter.com/oCxU6BWFRq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 20, 2023

Le 29 décembre 2020, Pierre-Henry Broncan prenait les rênes d'une équipe tarnaise malade qui sortait d'une défaite face à Brive dans son antre. Englué dans les bas-fonds du championnat, le CO s'est relevé de manière spectaculaire en deuxième partie de saison. Les Castrais ont signé un épatant bilan d'onze victoires pour quatre défaites, avec des succès probants face à Montpellier, Lyon et Toulon. De dernier à la veille du nouvel an, le CO a terminé la saison 2020-2021 à une épatante septième place.

Les paris gagnants Ben-Nicholas et Champion de Crespigny

Mais Pierre-Henry Broncan a surtout réussi l'exploit d'amener le Castres olympique sur le toit de la phase régulière de Top 14 l'année suivante. Avec un recrutement malin, marqué par les réussites Teariki Ben-Nicholas ou Nick Champion de Crespigny, les Tarnais ont profité d'une saison sans blessure majeure. Tom Staniforth, Julien Dumora, Vilimoni Botitu ou Gaëtan Barlot ont été les principaux fers de lance d'une équipe tarnaise diablement efficace à l'extérieur. Le CO s'est en effet offert les scalps de Clermont, Toulon, Pau, Biarritz et Perpignan, le tout en restant invaincu (douze victoires et un match nul) à Pierre-Fabre.

Les Castrais de Rory Kockott avaient réalisé un gros coup en s'imposant à Toulon la saison dernière. Icon Sport - Icon Sport

Au terme d'une saison infernale, les Castrais ont pu attendre le Stade toulousain en demi-finale. Après un début de match raté, les hommes de Broncan ont finalement fait parler leur vista offensive et ont dressé les barbelés face aux assauts de la bande à Ugo Mola. Une victoire 24-18 solide, octroyant le statut de favori aux Tarnais pour la grande finale face à Montpellier. Mais les Olympiens ont trop vite été débordés par la furia héraultaise, avec une rencontre pliée dès la fin de la première période (29-10 score final).

Des cadres en baisse de régime ensuite

Pour la deuxième "vraie" saison de Pierre-Henry Broncan à la tête du CO, le Gersois a poursuivi sa stratégie de recrutement "de coups" en allant chercher le jeune centre Adrien Séguret en provenance de Grenoble, le numéro 9 Gauthier Doubrère (Montauban) ou l'expérimenté deuxième ligne Leone Nakarawa. Mais à l'inverse de la saison 2021-2022, les recrues n'ont pas été au rendement attendu et, surtout, certains cadres n'ont pas gardé leur splendeur de l'année passée. Séguret n'a d'ailleurs jamais connu le goût de la victoire avec le CO depuis son arrivée (douze défaites et un match nul).

Adrien Séguret (Castres) face à La Rochelle. Icon Sport - Icon Sport

Wilfrid Hounkpatin, Gaëtan Barlot, Teariki Ben-Nicholas ou Filipo Nakosi sont en baisse de régime cette saison. Avant de se déplacer à Bayonne pour le compte de la 19ème journée, Castres reste sur un bilan de sept victoires, un match nul et dix défaites. Les Castrais sont surtout plombés par leur bilan à l'extérieur, où ils n'ont encore jamais réussi à s'imposer hors de leurs bases. Au final, le mandat de Pierre-Henry Broncan au CO aura été comptablement positif. Le Gersois a offert 35 victoires à ses hommes et 2 matchs nuls en concédant 22 défaites, soit un résultat de 59% de succès en un peu plus de deux ans d'exercice.