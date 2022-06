C’est donc le Castres Olympique qui est le premier à valider son ticket pour Saint-Denis, et l’équipe de Pierre-Henry Broncan aura parfaitement construit son match, pour petit à petit monter en puissance et terminer fort, faisant basculer ce duel dans les tous derniers instants. C’est un essai de Julien Dumora qui a offert cette victoire au CO, en sortie de mêlée et après un jeu au pied d’Urdapilleta pour viser la profondeur, et trouver Nakosi pour une remise dans la course (77e, 24-18). Ce geste juste, précis, et bien senti dans un moment décisif, a fait la différence à l’issue d’une passionnante demi-finale.

De plus, il n’y aura pas eu de round d’observation possible dans cette demi-finale, avec une dynamique en place dès la première séquence de la partie. Après une première tentative de Matthis Lebel, c’est le même ailier toulousain qui part des 40m pour prendre un espace et casser le premier rideau, pour ensuite accélérer et filer sous les poteaux (2e, 0-5). Si ce premier acte démarre tambours battants, les débats s’équilibrent ensuite, avec une équipe tarnaise retrouvant le rythme et profitant de l’indiscipline haut-garonnaise pour se montrer enfin dangereuse, suite aux cartons contre Rory Arnold (22e) et Julien Marchand (38e).

Après à cette dernière faute, le match bascule une première fois, avec un jeu au pied – déjà – de Benjamin Urdapilleta pour servir Geoffrey Palis dans le coin droit, qui capte et semble marquer, tandis que la vidéo estime ensuite que la pression du haut vers le bas n’est pas suffisamment claire… (39e). Qu’à cela ne tienne, les partenaires de Mathieu Babillot ne basculent pas dans la frustration tandis que c’est bien le Stade qui mène à la pause (9-10).

Une demi-finale équilibrée qui bascule sur le final

Le CO, peut-être aussi plus frais au moment où la fatigue se fait sentir et où l’impact de la chaleur frappe les organismes, parvient à prendre pour la première fois les commandes de ce duel très rapidement après le début de saison période. Si sa touche gaspille parfois, le cuir est jouable derrière une mêlée. Palis puis Combezou mettant dans l’avancée, pour finalement voir Santiago Arata franchir la ligne en filou (44e, 14-10). Cet avantage est pour autant de courte durée, car sur un renversement rapide et dynamique, Romain Ntamack parvient à accélérer dans la défense et filer dans le coin gauche pour scorer (47e, 16-15).

La suite étant un chassé-croisé qui met aussi en évidence la réussite des buteurs, car avant son échec sur l’essai de Dumora, Urdapilleta avait réalisé un important 5 sur 5 (14 points), tandis que Thomas Ramos a manqué par deux fois la cible, notamment pour refaire passer les siens devant (73e). Castres parvient donc à décrocher son ticket pour la finale, et confirme ainsi son statut de leader de saison régulière et de légitime favori au Brennus.