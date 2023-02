Ce vendredi soir, Oyonnax s'est largement imposé 34-21, bonus offensif en prime. Durant cette rencontre, les arrières oyonnaxiens ont démontré tout leur talent, notamment dans le premier acte. Bien emmenés par Justin Bouraux, ils n'ont laissé aucune chance à l'USM.

La statistique parle d'elle-même. À l'issue de cette vingt-et-unième journée de Pro D2, 46 des 81 essais inscrits par Oyonnax cette saison l'ont été par des avants. Autrement dit, un peu plus de 56% des réalisations aindinoises sont marquées par un membre du huit de devant.

Bien évidemment, avant de se rendre à Montauban, les arrières oyonnaxiens étaient bien au courant de ce chiffre. Alors ils ont décidé de répondre à leur manière, et c'est l'USM qui en a fait les frais. Dans un match accroché dans les premières minutes, la ligne arrière d'Oyonnax s'est montrée de la plus belle des manières.

C'est simple, les trois essais marqués par les visiteurs dans le premier acte l'on été par des "rapides". Le premier est signé Justin Bouraux, le deuxième Léo Treilles et le troisième Aurélien Callandret.

À l'issue de la rencontre, Fabien Cibray, l'entraîneur de l'attaque des joueurs de l'Ain, était forcément satisfait : "On avait déjà marqué pas mal d'essais derrière depuis le début de la saison, les joueurs me le rappelaient assez souvent (rires). Quand tu prépares des choses la semaine qui fonctionnent ensuite le week-end ça fait toujours plaisir. Quand on est précis, on peut être très dangereux et on l'a démontré ce vendredi soir."

Ce sont deux actions d'école qui ont amené le deuxième et le troisième essai oyonnaxien. Des offensives parfaitement menées, qui ont fait pencher la balance en faveur des leaders du championnat. Un scénario qui a rendu heureux les avants, comme l'avoue le troisième ligne Hugo Hermet : "Quand on se relève d'une mêlée et qu'on voit un trois-quart derrière la ligne, c'est toujours un énorme plaisir. Nos ballons ont été propres, donc nous avons réussi à bien lancer nos offensives et ça a payé. C'est tant mieux."

Bouraux comme à la parade

Un homme a crevé l'écran ce vendredi soir à Sapiac. Il s'agit de Justin Bouraux. Le jeune demi d'ouverture oyonnaxien est impliqué dans les trois essais des siens dans les quarante premières minutes.

Il a franchi la ligne pour ouvrir le festival, avant d'offrir les deux autres réalisations sur un plateau à Treilles et Callandret. Une performance remarquable. En plus de son importance dans le jeu, le numéro dix de 20 ans a su se montrer d'une froideur implacable face aux poteaux. Il est a créditer d'un six sur sept face aux perches. Son seul échec est intervenu dans les dernières minutes de la partie. Le vainqueur étant déjà connu.

Pour complèter une prestation de très haut niveau, Bouraux a également remporté la bataille de l'occupation face à Jérôme Bosviel, un maître en la matière. La puissance de son jeu au pied aura rendu de beaux services aux Aindinois. Comme quoi, Oyonnax ce n'est pas "seulement" un pack qui roule sur tout le monde. Derrière aussi, c'est du très haut niveau. Allez demander aux Montalbanais...