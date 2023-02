Ce vendredi soir, Montauban s'est lourdement incliné à Sapiac face Oyonnax. Un revers 34-21 pour l'USM logique pour Pierre-Philippe Lafond. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur tarn-et-garonnais s'est montré lucide après la prestation des siens face au leader de la Pro D2.

Ce vendredi soir, on a l'impression que vous avez tout simplement perdu contre meilleur, partagez-vous ce sentiment ?

Il n'y a pas eu photo. On a perdu contre meilleur que nous, bien meilleur que nous. Oyonnax est une équipe très organisée, très froide et sans pitié. Elle n'est pas la meilleure du championnat pour rien. De notre côté, nous avons commis trop de fautes pour espérer quelque chose. Quand vous offrez des points trop facilement aux Oyonnaxiens avec des erreurs de défense, vous courez après le score, c'est normal. Même si nous avons eu quelques occasions en seconde période, nous n'avons pas réussi à marquer. C'est le dur apprentissage du très haut niveau. Aujourd'hui, nous ne sommes pas invités face à une formation comme ça, il faut être lucide. Eux jouent le titre, et nous jouons le maintien. C'est tout.

Qu'est-ce qu'il a manqué pour accrocher ne serait-ce qu'un point de bonus défensif ?

De la précision, tout simplement. Au niveau de la discipline, on a été plutôt bons, mais pour le reste... On se fait franchir trop facilement en première mi-temps, cela nous fait encaisser deux essais. Ensuite, on n'a trop perdu de ballons au contact. Résultat : on est improductifs. Il y a beaucoup de choses à corriger.

Malgré tout, il y a cette période en début de seconde période où vous êtes à deux doigts de complètement revenir dans la partie...

Oui, mais ils ont démontré que c'est une très grande équipe. Ils ne se sont pas affolés, ils ont contrôlé et nous a fait perdre les munitions. Aujourd'hui, il y avait trop de différences entre eux et nous.

Malgré leur pack réputé et redouté, c'est derrière qu'ils ont fait la différence. Vous attendiez-vous à ce scénario ?

Pour moi, ils ont été complets dans ce match. Devant ils ont été costauds, et derrière ils nous ont puni. On connaissait leurs forces, ils maîtrisent parfaitement leur rugby. Nos ballons portés ont été improductifs, ils ont abattu un énorme travail dans les zones de combat. C'est l'ensemble de l'équipe d'Oyonnax qui a empoché les cinq points.

La semaine prochaine, vous allez vous déplacer à Soyaux-Angoulême. Peut-on dire que c'est une finale pour le maintien ?

Je ne dirais pas que c'est une finale. Peu importe le résultat, il restera des matchs derrière. Mais il va y avoir énormément d'enjeu autour de cette partie face à un concurrent direct. Il va falloir être prêt à livrer un gros combat pour ramener des points. Dans cette course pour le maintien, tout va compter. On se doit d'aller faire un bon match à Angoulême.