PRO D2 - Auteur la semaine dernière de sa pire prestation de l’année à Oyonnax, le BO a réalisé, face à Rouen, son meilleur match de la saison, puisqu’il a marqué huit essais et a dominé les débats de la tête et des épaules (44-08).

Balayé à Oyonnax la semaine dernière, où il avait pris plus de quarante points (42-17), encaissé six essais et concédé sa plus large défaite de la saison face à un concurrent à la montée en Top 14, le Biarritz olympique avait des choses à se faire pardonner ce vendredi soir, lors de la réception de Rouen. Auteurs d’une prestation sérieuse, et vainqueurs des Normands 44-08, les Basques se sont rassurés d’un point de vue comptable et, surtout, dans leur capacité à mettre leur jeu en place. ”C’est le strict minimum qu’on pouvait faire en mettant l'engagement qu’on n’avait pas mis à Oyonnax, a estimé Thomas Hébert après la rencontre. Nous sommes contents, mais il ne faut pas s’emballer.”

Pour battre une équipe de Rouen, chez qui elle avait perdu à l’aller (12-9), la formation rouge et blanche a attaqué fort la partie et a globalement étouffé des Normands peu inspirés. En mettant beaucoup de rythme dès le début du match, le club basque a rapidement pris le large au score, a passé quatre fois l’en-but adverse en première période (mais un essai a été refusé à la 25e) et a bien géré le seul temps faible qu’il a eu, autour du quart d’heure de jeu, après le carton jaune reçu par Baptiste Germain (17e). “C’est satisfaisant, car sur les matchs précédents, nous avions du mal sur les entames ou reprises de mi-temps, poursuivait le capitaine biarrot. Là, nous avons été dominants de A à Z, c’est rassurant.”

Victoire des BOys après une pluie d’essais à Aguilera ! AUPA BO ! \ud83d\udd34\u26aa\ufe0f pic.twitter.com/NjYvPUS2dL — BOPBweb (@BOPBweb) February 17, 2023

Les retours de Germain et Sauveterre ont fait du bien

L’ouvreur du BO, justement, a été un des grands acteurs de la victoire de son équipe. S’il a eu un déchet inhabituel au pied (1/6), ou qu’il a concédé un carton pour une faute près de son en-but (17e), le joueur prêté par le Stade Toulousain a été très bon offensivement. Remplaçant lors des deux derniers matchs (réception de Vannes, voyage à Oyonnax), il a bien dicté le tempo de son équipe dès l’entame, puisqu’il a été impliqué sur l’essai d’Auguste Cadot (2e), avant d’inscrire le suivant (10e), grâce à une percée dans les 22 mètres rouennais. Il a aussi gratté deux ballons en première période (7e, 37e) et en deuxième mi-temps, le numéro dix, grâce à ses transmissions rapides, a créé des décalages qui ont amené aux essais de pénalité (42e), puis de Speight (46e). “Baptiste nous a vachement aiguillés pendant le match. Il a été bon dans la gestion ou sur ses jeux au pied. Il a fait un match plein de bonnes choses”, a salué le numéro sept en conférence de presse d’après-match.

Le retour de Germain a donc fait du bien au Biarritz olympique. Tout comme celui de Thomas Sauveterre, puisque après avoir connu de sérieux problèmes dans le secteur aérien les semaines passées, la présence de l’ancien joueur de Carcassonne a quelque peu stabilisé la touche biarrote (seulement deux lancers perdus) et ainsi, les trois-quarts ont eu