Pro D2 - Le Stade Montois, bien plus réaliste, écrase Vannes et reprend sa deuxième place

Pro D2 - Au lendemain du match nul entre Agen et Provence Rugby, Mont-de-Marsan avait une belle occasion de reprendre la 2ème place, mais devait pour cela se défaire de Vannes, encore en course pour les playoffs. Mission accomplie pour les hommes de Rémi Talès, et avec le bonus offensif en prime (30-3). Les Montois ont écrasé leurs adversaires, en profitant de leur indiscipline.

Dans son stade André-et-Guy-Boniface, Mont-de-Marsan a réalisé un très bon coup au classement ce vendredi, pour la 21ème journée de Pro D2, en écrasant Vannes (30-3). Grâce à cette victoire précieuse avec le bonus offensif, les Landais reprennent la 2ème place à Agen, qu'ils avaient longtemps occupée cette saison. En revanche, très mauvaise opération pour Vannes, qui retombe à la 10ème place, à 5 points du dernier classé pour les playoffs, Grenoble, qui a deux matches en moins. Mont-de-Marsan l'emporte en deux minutes Tout semblait avoir bien commencé pour les Bretons pourtant. Sur leur première incursion dans le camp adverse, ils concrétisaient leur offensive par une pénalité passée par Lafage (0-3, 7ème). Ce qu'ils ne savaient pas alors, c'est qu'ils n'ont plus marqué du match. Déjà, il leur a fallu bien du temps avant de revenir dans la moitié de terrain adverse. Car les locaux se sont mis à dérouler. Très appliqués en défense, perçants offensivement grâce notamment à un Rasaku très remuant, ils ont rappelé qu'ils étaient les favoris à la 2ème place derrière Oyonnax. Tout d'abord, par un long mouvement collectif des arrières, se trouvant sans cesse au soutien, jusqu'à arriver à 5 mètres de la ligne. Christophe Loustalot, en véritable demi de mêlée, a alors feinté la passe pour aplatir lui-même (7-3, 11ème). Pas le temps de respirer puisqu'il était imité bien vite par son comparse de la charnière. Après un échange de coups de pied, Laousse Azpiazu partait en solitaire, tapant à suivre pour n'être repris qu'à deux mètres de la ligne. Le ballon sortait pour envoyer l'ouvreur Du Plessis aplatir en coin (14-3, 13ème). Deux essais en quelques minutes, un véritable coup de massue. Pedemonte, 16ème joueur montois Vannes, groggy attendait longtemps avant de se montrer à nouveau dangereux. Enfin de retour dans les 22 mètres adverses, le capitaine Joe Edwards envoyait valser Even, peu avant que Duplenne n'aplatisse en bout de ligne. Après appel de la vidéo, le troisième ligne centre Juan Batista Pedemonte avait fait obstruction, essai annulé. Rebelote après la pause. Vannes semblait très bien revenir avec une touche dans les 22. En percussion, J. Edwards aplatissait à son tour. Pour rien, puisque Pedemonte avait déblayé un joueur montois qui ne participait pas au ruck. Un doublé, mais toujours 20 à 3. Mont-de-Marsan faiblissait en attaque, mais pas en défense, face à laquelle Vannes ne trouvait pas de faille. On entrait alors dans une longue phase de jeu sans entrain, jusqu'à une belle relance des trois-quarts montois depuis leur ligne d'en-but. Le jeu se poursuivait et débouchait sur un carton jaune du pilier breton Blanchard. Les locaux en profitaient pour marquer l'essai le plus précieux, celui du bonus offensif, par Jules Even après une petite combinaison (30-3, 68ème). La messe était dite. Le Stade Montois, qui avait perdu ses deux derniers matches et donc sa 2ème place, retrouve son bien et le succès. Il faudra le confirmer la semaine prochaine à Nevers. Vannes, de son côté, cède à nouveau face à un concurrent direct. Les Bretons en affronteront de nouveau dans les semaines prochaines, qui seront leurs derniers jokers pour espérer viser le top 6.