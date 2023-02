Tout juste de retour dans le groupe France et préssenti titulaire face à l'Italie, Gabin Villière s'est de nouveau blessé ce mercredi à l'entraînement. Victime d'une entorse de la cheville, le Toulonnais est forfait pour le déplacement à Rome, il a d'ailleurs été relâché par le staff. Un nouveau coup dur pour l'ailier casqué, à qui la poisse n'épargne rien.

Que devait penser Gabin Villière au moment de faire sa valise pour quitter Capbreton ce mercredi soir ? Après avoir rongé son frein pendant deux mois et demi et deux fractures (péroné et main gauche) subies face au Stade français, le joueur de Toulon avait retrouvé des Bleus qu'il n'avait plus connus depuis le dernier Tournoi.

Un retour attendu par les supporters, mais surtout par le staff tricolore, qui l'a directement placé parmi les potentiels titulaires ce dimanche à Rome avec le numéro onze dans le dos.

Oui mais voilà. Le corps de Gabin Villière l'a encore une fois trahi lors de la séance de mercredi. Même si la blessure ne devrait pas l'éloigner très longtemps des terrains, elle est suffisament importante pour le priver de la première journée de ce Tournoi 2023. Une entorse de la cheville qui vient s'ajouter à la longue liste des pépins physiques que connaît le Normand d'origine depuis plusieurs mois.

Il y a quelques semaines, Gabin Villière déclarait ceci dans les colonnes du Midi Olympique : "C’est dur d’être derrière mon écran pour regarder les Bleus, je ne vais pas le cacher. Mais c’est le jeu, tous les joueurs de rugby passent par là durant leur carrière. Ce fut mon cas lors de cette fin d’année 2022, j’espère que cela n’arrivera plus." Les paroles du joueur de 27 ans n'auront malheureusement pas été entendues.

Plus en Bleu depuis le dernier Tournoi

Les plus grands fans d'ailiers besogneux vont donc devoir patienter - au moins - une semaine supplémentaire pour revoir Gabin Villière avec la tunique du XV de France. Cela fait désormais presque un an que l'ancien joueur de Rouen n'a plus joué avec les Bleus. Sa dernière rencontre étant la victoire face à l'Angleterre, synonyme de grand chelem la saison dernière.

Depuis ? Plus rien. Gravement blessé en finale de Challenge Cup face à Lyon, Villière n'était pas du voyage au Japon pour la tournée d'été. Opéré à plusieurs reprises, il était également trop juste pour celle de novembre. Un acharnement qui pèse sur l'ailier varois, qui ne voit pas le bout du tunnel depuis dix mois.

De retour sur les terrains la semaine passée, il est déjà de retour à la case infirmerie. "En équipe de France, même quand on est à 100%, notre place n’est jamais assurée, avouait l'interéssé en décembre dernier. Il est vrai que depuis quelques mois, je me pose beaucoup plus de questions, c’est normal."

Seul point positif pour Gabin Villière après ces quelques jours passés avec les Bleus, le staff lui accorde toute sa confiance, et n'aurait pas hésité à l'aligner malgré ses maigres 60 minutes dans les pattes en 2023. De quoi donner du baume au coeur à un joueur que la poisse suit depuis (trop) longtemps. Ethan Dumortier devrait assurer l'intérim en son absence.