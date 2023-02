Mercredi en début d’après-midi, le XV de France a effectué sa fameuse séance à haute intensité, dans laquelle est souvent alignée l’équipe qui débutera la rencontre le week-end suivant. Titulaire en début de séance, Gabin Villière n’est pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps. Le staff a préféré le ménager après que ce dernier a reçu un coup à la cheville. C’est le Lyonnais Ethan Dumortier qui l’a suppléé en deuxième mi-temps. De l’autre côté, on devrait trouver Damian Penaud, de retour après avoir été ménagé mardi.

L’équipe de France qui va affronter l’Italie ce dimanche à Rome (16 heures) se dessine peu à peu. Ce mercredi, en début d’après-midi, le groupe tricolore s’est livré à sa fameuse séance à haute intensité, ultime répétition générale réputée pour être particulièrement éprouvante à quatre jours du match. Et comme à l’accoutumée, les chasubles, ainsi que les numéros figurant dessus, ont été scrutées avec attention pour avoir une idée précise des quinze hommes et des huit remplaçants qui joueront à Rome ce dimanche.

La première information concerne l’aile gauche. En début d’entraînement, c’est le Toulonnais Gabin Villière qui portait le numéro 11. De retour à la compétition la semaine dernière avec le RCT, l’ailier avait joué 62 minutes et semblait être prêt pour retrouver le niveau international. Sauf que le Toulonnais n’est pas revenu sur le terrain en deuxième mi-temps. Selon nos informations, Gabin Villière a reçu un coup à la cheville durant le premier acte, et le staff a tenu ne prendre aucun risque le concernant. Ainsi, le Lyonnais Ethan Dumortier a pris sa place et disputé l’intégralité de la deuxième mi-temps, mais cela ne veut pas dire que le Varois ne débutera pas à Rome dimanche. Sur l'autre aile, on devrait trouver Damian Penaud, qui retrouvait l’entraînement après avoir été ménagé mardi. Au centre du terrain, Gaël Fickou et Yoram Moefana devraient être associés, de même que le capitaine Antoine Dupont et Romain Ntamack à la charnière. Au fond du terrain, c’est Thomas Ramos qui portait la précieuse chasuble au numéro 15.

6-2 sur le banc ?

Le huit de devant est on ne peut plus classique : une première ligne Baille-Marchand-Atonio, poussée par un attelage formé par Thibault Flament et Paul Willemse. En troisième ligne, Charles Ollivon a participé normalement à l’entraînement, après avoir été ménagé mardi. Il opérera du côté ouvert tandis qu’Anthony Jelonch le fera de l’autre côté et Gregory Alldritt sera, comme à, son habitude dans le couloir.

C’est du côté des remplaçants que l’on a relevé quelques choix intéressants. Gaëtan Barlot semble avoir été préféré à Teddy Baubigny, tout comme Reda Wardi à Clément Castets. À droite, Sipili Falatea a l’avantage sur Mohamed Haouas. Derrière, c’est Nolann Le Garrec et Matthieu Jalibert qui portaient les numéros 22 et 23. Les deux autres joueurs censés prendre place sur le banc sont Romain Taofifenua et Sekou Macalou. À noter que ces derniers portaient des chasubles de la bonne couleur (bleue) mais sans numéro dessus, tout comme Ethan Dumortier. Si les deux premiers cités devraient bien figurer sur le banc, on ignore encore le sort de Dumortier, dont le destin est forcément lié à l'état de santé de Gabin Villière. Affaire à suivre...

La compo probable pour affronter l’Italie :

Le XV de départ probable : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. Fickou, 11. Villière ou Dumortier ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8, Alldritt, 6, Jelonch ; 5. Willemse, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Wardi, 18. Falatea, 19. Lavault, 20. Taofifenua, 21. Macalou, 22. Le Garrec, 23. Jalibert.