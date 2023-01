Grosse actualité rugby ce mercredi. En fin d'après-midi, l'identités des 14 joueurs relâchés par le staff du XV de France a été connue. Parmi eux, figure logiquement Léo Coly, blessé et absent au moins un mois. Au niveau du marché des transferts, Ihaia West pourrait retrouver La Rochelle dès la saison prochaine... Voici les cinq infos de la journée.

Ce mercredi soir, le staff de l'équipe de France a communiqué la liste des 14 joueurs relâchés après les deux premiers entraînements effectués à Capbreton, dans les Landes. Parmi eux, on retrouve les Toulousains François Cros et Pierre-Louis Barassi, les Bordelo-Béglais Thomas Jolmès et Louis Bielle-Biarrey ou encore les Rochelais Paul Boudehent et Antoine Hastoy.

Les 14 joueurs relâchés :

Alexandre Bécognée (Montpellier)

Paul Boudehent (La Rochelle)

Yacouba Camara (Montpellier)

Bastien Chalureau (Montpellier)

Dylan Cretin (Lyon)

François Cros (Toulouse)

Thomas Jolmès (Bordeaux-Bègles)

Pierre-Louis Barassi (Toulouse)

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)

Léo Coly (Montpellier)

Émilien Gailleton (Pau)

Antoine Hastoy (La Rochelle)

Matthis Lebel (Toulouse)

Dany Priso (Toulon)

Nouveau coup dur pour Fabien Galthié et son staff. Léo Coly s'est blessé lors du premier entraînement des Bleus, ce mercredi à Capbreton (Landes). Le numéro 9 de Montpellier souffre de la cuisse et sera absent des terrains entre quatre et six semaines, informe l'encadrement du XV de France. Convoqué par le sélectionneur après les forfaits de Maxime Lucu et Baptiste Couilloud, Léo Coly n'a que très brièvement vécu au rythme des Bleus et manquera le début du Tournoi des 6 Nations, face à l'Italie (5 février).

Raphaël Ibanez (49 ans) a décidé de prolonger son contrat de manager général des Bleus jusqu'en 2028. Une information qu'il a annoncé lui-même, sur les ondes d'Europe 1, ce mardi soir. "C'est le moment de vous faire une confidence : je vais prolonger l'aventure avec le XV de France car c'est la plus belle et la plus intense que l'on puisse vivre, donc j'ai signé jusqu'en juin 2028", a affirmé l'ancien talonneur des Bleus et des Wasps (98 sélections entre 1997 et 2007).

Arrivé à l'intersaison dans le Var, Ihaia West va-t-il quitter Toulon dès la fin de cet exercice 2022/2023 ? C'est une possibilité. Seon les informations de nos confrères de l'Équipe, le Néo-Zélandais pourrait bien retrouver La Rochelle, avec qui il a déjà évolué entre 2018 et 2022. Champion d'Europe avec les Maritimes en mai dernier, l'ancien joueur des Blues d'Auckland est actuellement en difficulté dans les rangs du RCT.

Les bonnes nouvelles s'enchaînent sur le marché des transferts pour Pau. Après avoir réussi à attirer l'ouvreur d'Exeter Joe Simmonds, la Section paloise vient d'officialiser ce mercredi la prolongation jusqu'en 2026 de leur centre Emilien Gailleton. Après seulement cinq mois passé dans le Béarn, c'est une belle preuve de confiance pour le joueur de 19 ans, qui a explosé cette saison, déjà appelé au mois de novembre par Fabien Galthié dans le groupe élargi du XV de France.