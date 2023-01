Ce mercredi soir, le staff de l'équipe de France a communiqué la liste des 14 joueurs relâchés après les deux premiers entraînements effectués à Capbreton, dans les Landes. Parmi eux, on retrouve les Toulousains François Cros et Pierre-Louis Barassi, les Bordelo-Béglais Thomas Jolmès et Louis Bielle-Biarrey ou encore les Rochelais Paul Boudehent et Antoine Hastoy.

Le choc entre Toulouse et Montpellier, prévu ce dimanche soir, a gagné encore un peu plus en saveur ! Ce mercredi, les staffs haut-garonnais et héraultais ont découvert la bonne nouvelle : ils vont récupérer des forces.

Du côté du Stade toulousain, François Cros, Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel pourront jouer face au MHR. Ces trois hommes font partie des joueurs relâchés par Fabien Galthié et ses adjoints. Le troisième ligne, tout juste de retour sur les pelouses, aura l'occasion de reprendre du rythme avant de possiblement affronter l'Italie la semaine prochaine. Pour Montpellier, ce sont pas moins de quatre éléments qui ont quitté les Landes, mais seulement trois d'entre eux pourront fouler la pelouse d'Ernest-Wallon. On parle ici de Bastien Chalureau, Alexandre Bécognée, Léo Coly et Yacouba Camara. Le jeune demi de mêlée s'est lui blessé lors de l'entraînement de mardi et sera absent un mois.

Les autres clubs concernés par cette liste sont La Rochelle, Bordeaux-Bègles, Lyon, Pau et Toulon. Chez les Maritimes, Paul Boudehent et Antoine Hastoy n'ont pas été retenus dans les 28 et vont donc quitter Capbreton. De même pour Dylan Cretin, Thomas Jolmès et Louis Bielle-Biarrey. Ces deux derniers devraient donc affronter le Castres olympique ce samedi avec l'UBB.

Alors qu'ils se sont entraînés ensemble ce début de semaine, Dany Priso et Émilien Gailleton ne devraient pas se quitter bien longtemps. En effet, les deux hommes ont de grandes chances de se croiser ce samedi soir sur la pelouse de Mayol. Le Rugby Club Toulonnais accueille la Section paloise dans le Var.

Les 14 joueurs relâchés :