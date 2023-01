XV DE FRANCE - Les tuiles s'accumulent pour l'équipe de France. Selon les informations de L'Equipe, Maxime Lucu, le demi de mêlée de l'UBB, pourrait manquer les premières journées du Tournoi des 6 Nations. Il souffre d'une petite entorse de la cheville.

Un nouveau joueur du XV de France s'ajoute à la liste des blessés. Alors que Fabien Galthié doit annoncer la liste des 42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations aujourd'hui, Maxime Lucu serait indisponible, selon les informations de L'Equipe. L'habituel demi de mêlée remplaçant au sein de l'équipe de France est sorti touché à la cheville lors du déplacement de l'UBB face aux Sharks (défaite 32-3). Il souffre d'une petite entorse à la cheville. Son indisponibilité n'est pas encore connue, mais un diagnostic plus précis est attendu dans le courant de la journée.

Ce nouveau forfait serait un véritable coup dur pour les Bleus. Le joueur de 30 ans s'est imposé comme un indéboulonnable dans la hiérarchie des 9 depuis le début du mandat de Fabien Galthié. Celui qui a déjà 17 feuilles de match cette saison était par exemple du Grand Chelem des Bleus l'an dernier, où il était rentré en jeu à chaque match. Pour la dernière rencontre en date de l'équipe de France, face au Japon, c'était même lui le demi de mêlée titulaire suite à la suspension d'Antoine Dupont. Son forfait, s'il se confirme, pourrait permettre à des jeunes joueurs comme Nolann Le Garrec ou Léo Coly de faire leurs apparitions dans la liste de Fabien Galthié.

Des forfaits à la pelle

moins de trois semaines du grand démarrage du tournoi, avec un déplacement à Rome pour défier l'Italie, de nombreux joueurs vont manquer à l'appel. Pierre Bourgarit et Peato Mauvaka sont indisponibles et Cameron Woki s'est ajouté à la liste des forfaits ce matin. Arthur Vincent est, lui, sur la touche depuis de longs mois tout comme Virimi Vakatawa, qui a annoncé sa retraite sportive suite à un problème cardiaque. Heureusement pour l'équipe de France, Jonathan Danty pourrait faire son retour plus vite que prévu.