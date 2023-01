#XVdeFrance



\ud83d\udea8 L'info rugby de la soirée : @Ibanez_Raphael sera manager général du XV jusqu'en 2028 !



\ud83d\udcac"C'est la plus belle et la plus intense histoire que l'on peut vivre. Quand on est passionné, c'est la plus belle. Il y a tellement de partage avec le staff et les joueurs." pic.twitter.com/pDmQUE2OBO