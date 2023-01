Léo Coly s'est blessé lors du premier entraînement du XV de France, ce mercredi 25 janvier, à Capbreton. Le demi de mêlée de Montpellier est touché à la cuisse et sera absent entre quatre et six semaines. Le jeune numéro 9 montpelliérain (23 ans) manquera l'ouverture du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie, le 5 février.

Nouveau coup dur pour Fabien Galthié et son staff. Léo Coly s'est blessé lors du premier entraînement des Bleus, ce mercredi à Capbreton (Landes). Le numéro 9 de Montpellier souffre de la cuisse et sera absent des terrains entre quatre et six semaines, informe l'encadrement du XV de France. Convoqué par le sélectionneur après les forfaits de Maxime Lucu et Baptiste Couilloud, Léo Coly n'a que très brièvement vécu au rythme des Bleus et manquera le début du Tournoi des 6 Nations, face à l'Italie (5 février).

Fabien Galthié n'a pour l'heure pas nommer de remplaçant, et relâchera 14 joueurs ce mardi soir, qui seront à disposition de leurs clubs. Pour rappel, le sélectionneur du XV de France et son staff ont dû composer sans plusieurs cadres. Cameron Woki, Jonathan Danty et Gabin Villière sont parmi les absents de marque à Capbreton, en plus de la blessure longue d'Arthur Vincent, touché au genou.