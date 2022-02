Stade toulousain - Stade français

Ce match va opposer deux équipes en manque de confiance ces dernières semaines. Toulouse reste sur quatre défaites de rang en championnat dont la dernière cinglante face à l'Usap 36-13. Paris se présente à Ernest Wallon avec deux défaites sur les trois derniers matchs. Ils pointent actuellement à la 10e place du classement avec 10 points de retard sur les Toulousains, 5e. Circonstance aggravante pour les rouge et noir, l'ossature de leur équipe est absente poru cause de Tournoi des 6 Nations (Dupont, Ntamack, Cros, Mauvaka, Marchand, Jelonch, Baille, Ramos). Mais malgré tout, il ne faut surtout pas sous-estimer le coeur du double champion en titre. D'autant que les hommes d'Ugo Mola n'ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison, face au Racing 15-20.

Notre pronostic: victoire du Stade toulousain

Racing 92 - Pau

Sur le papier, l'affiche est pour le moins déséquilibrée. Les Racingmen sortent d'une éclatante victoire face à Brive la semaine dernière, alors que les Béarnais n'ont gagné qu'un seul de leur trois derniers matchs. De quoi faire peur aux hommes de Sébastien Piqueronnies. Mais lueur d'espoir pour eux, en cas de victoire, ils pourraient revenir à trois petites longueurs de leurs adversaires. Mais les hommes de Travers visent la qualification dans les six premiers et n'ont pas droit aux faux pas s'ils veulent continuer à espérer.

Notre pronostic: victoire bonifiée du Racing

Brive - Clermont

Le derby est aussi attendu qu'indécis. Pour les Brivistes, il n'y a pas encore le feu au lac, mais pas loin. Ils sont 12e au classement avec 27 points, seulement trois de plus que le Biarritz Olympique. C'est donc une occasion en or de reprendre un matelas d'avance sur leurs poursuivants. Mais face à eux, les Clermontois peuvent se rapprocher du top 6 en l'emportant. Quoi qu'il en soit, un derby reste un derby et nul doute que les deux formations auront à coeur de l'emporter.

Notre pronostic: match nul

Toulon - Bordeaux-Bègles

Plantons le décor d'entrée, Bordeaux n'a jamais gagné à Mayol depuis la remontée dans l'élite. Et pour ne pas arranger leurs affaires, les Bordelais devront faire face à la poutre sud-africaine Eben Etzebeth de retour pour ce choc. Mais les Varois vivent une saison particulièrement délicate avec seulement quatre victoires et se retrouvent bons derniers du championnat. Alors si les hommes d'Azéma veulent redorer le blason et se maintenir dans l'élite, la victoire est obligatoire, face à des Bordelais qui restent sur cinq victoires consécutives en championnat et qui caracolent bien loin devant leurs concurrents en tête du classement. Le grand écart entre le premier et le dernier tient toutes ses promesses.

Notre pronostic: victoire de Toulon, bonus défensif pour Bordeaux