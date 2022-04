Éliminés de la Coupe d'Europe après avoir perdu leurs 4 matchs, les hommes de Pierre Henry Broncan ont donc trois semaines devant eux pour aborder de la meilleure des manières la fin du championnat.

Leur dernier succès face à Toulouse leur permet même d'entrer dans les quatre premiers et de revenir à cinq points du second, l'UBB. Pour préparer au mieux les échéances à venir et renforcer la cohésion, les Tarnais ont décidé de se retrouver à Saint-Lary.